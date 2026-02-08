Porezna uprava FBiH izvršila 560 inspekcijskih nadzora i izrekla kazne u iznosu 657.900 KM

Inspektori Porezne uprave Federacije BiH su 6. i 7. februara, u popodnevnim i noćnim satima, na području Federacije BiH proveli 560 pojačanih inspekcijskih nadzora. Kontrole su obuhvatile porezne obveznike koji obavljaju djelatnosti trgovine, ugostiteljstva, priređivanja igara na sreću – klađenja, kao i djelatnosti pekarstva, građevine i drugih uslužnih djelatnosti.

Tokom provedenih kontrola inspektori su provjeravali poštivanje odredbi Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH, Zakona o fiskalnim sistemima u Federaciji BiH, Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, Zakona o doprinosima, kao i drugih važećih poreznih propisa.

U inspekcijskim nadzorima, kako je saopćeno, zatečeno je 808 prijavljenih radnika i 60 neprijavljenih radnika. Otkriveno je 14 objekata koji su obavljali djelatnost bez odobrenja za rad nadležnog organa, 9 poreznih obveznika koji nisu imali instaliran fiskalni uređaj i 173 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja.

Zbog utvrđenih nepravilnosti: rada bez odobrenja nadležnog organa, angažiranja neprijavljenih radnika, nepostojanja instaliranog fiskalnog uređaja i neevidentiranja prometa putem fiskalnog uređaja, zapečaćena su 54 objekta i u 223 kontrole izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 657.900 KM.

Kako navode iz Porezne uprave Federacije BiH, na području Tuzlanskog kantona u jednom slučaju inspekcijski nadzor je završen uz asistenciju pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova.

Rezultati izvršenih inspekcijskih nadzora na uzorku od ukupno 560 kontrolisanih obveznika pokazali su da 40 posto obveznika svoje poslovanje nije uskladilo s važećim zakonima na području Federacije BiH.

Na području Kantona Sarajevo izvršeno je 116 kontrola, u kojima je zatečeno 100 prijavljenih radnika i 20 neprijavljenih radnika, 4 porezna obveznika koja nisu imala odobrenje za rad nadležnog organa, 4 obveznika koja nisu imala instaliran fiskalni uređaj i 25 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćeno je 13 objekata i u 30 slučajeva izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 93.150 KM.

U Tuzlanskom kantonu izvršene su 104 kontrole, u kojima je zatečeno 176 prijavljenih radnika, 11 neprijavljenih radnika i 47 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćeno je 12 objekata i u 57 slučajeva izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 164.150 KM.

U Zeničko-dobojskom kantonu izvršeno je 80 kontrola u kojima je zatečeno 127 prijavljenih radnika, 8 neprijavljenih radnika i 28 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćeno je 8 objekata i u 35 slučajeva izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 97.750 KM.

Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona izvršeno je 77 kontrola u kojima su zatečena 92 prijavljena radnika, 4 neprijavljenih radnika, 3 objekta koja nisu imala odobrenje za rad nadležnog organa i 17 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćeno je 5 objekata i u 23 slučaja izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 68.700 KM.

U Srednjobosanskom kantonu izvršene su 52 kontrole u kojima su zatečena 103 prijavljena radnika, 8 neprijavljenih radnika, jedan obveznik koji nije imao instaliran fiskalni uređaj i 20 obveznika koji nisu evidentirali promet. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćeno je 5 objekata i u 22 slučaja izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 85.450 KM.

Na području Zapadno-hercegovačkog kantona izvršeno je 40 kontrola u kojima je zatečeno 70 prijavljenih radnika, jedan neprijavljeni radnik, 2 objekta koja nisu imala odobrenje za rad i 13 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćena su 3 objekta i u 18 slučajeva izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 44.200 KM.

Na području Unsko-sanskog kantona izvršeno je 48 kontrola u kojima je zatečeno 76 prijavljenih radnika, 5 neprijavljenih radnika, 4 objekta koja nisu imala odobrenje za rad nadležnog organa, 3 obveznika koja nisu imala instaliran fiskalni uređaj i 15 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćeno je 6 objekata i u 22 slučaja izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 57.300 KM.

U Kantonu 10 izvršeno je 17 kontrola u kojima je zatečeno 29 prijavljenih radnika, jedan neprijavljeni radnik i 5 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti u 5 slučajeva izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 17.700 KM.

Na području Bosanskopodrinjskog kantona izvršeno je 8 kontrola u kojima je zatečeno 11 prijavljenih radnika i 2 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti u 4 slučaja izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 9.500,00 KM.

U Posavskom kantonu izvršeno je 18 kontrola u kojima su zatečena 24 prijavljena radnika, 2 neprijavljena radnika, jedan objekt koji nije imao odobrenje za rad nadležnog organa, jedan obveznik koji nije imao instaliran fiskalni uređaj i jedan obveznik koji nije evidentirao promet. Zbog utvrđenih nepravilnosti 2 objekta su zapečaćena i u 7 slučajeva izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 20.000 KM.

Porezna uprava Federacije BiH će i u narednom periodu nastaviti inspekcijske nadzore na području Federacije BiH u cilju povećanja porezne discipline, saopćeno je iz te uprave.