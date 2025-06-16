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IZVRŠENI NADZORI

Blizu polovine ugostiteljskih objekata u Federaciji BiH ne radi po zakonu: Inspekcija zapečatila 14 kafića za jedan dan

U inspekcijskim nadzorima zatečeno je 375 prijavljenih radnika i 22 neprijavljena radnika ili 187,64 posto

Otkriveno je 10 objekata, ili 8,77 posto koji su obavljali djelatnost bez odobrenja za rad nadležnog organa. Instagram

A. O.

16.6.2025

Inspektori Porezne uprave Federacije BiH su 13.6.2025. godine izvršili 118 inspekcijskih nadzora na području Sarajevskog, Zeničko-dobojskog, Tuzlanskog i Unsko-sanskog kantona i Bosansko-podrinjskog kantona. Kontrolama su bili obuhvaćeni porezni obveznici koji obavljaju djelatnost ugostiteljstva, trgovine, pekarstva, prodaje mesa i mesnih proizvoda, građevinarstva i druge uslužne djelatnosti.

Predmet kontrola bila je provjera poštivanja odredbi Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH, Zakona o fiskalnim sistemima u Federaciji BiH, Zakona o Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, Zakona o doprinosima i drugih poreznih zakona.

Neprijavljeni radnici 

U inspekcijskim nadzorima zatečeno je 375 prijavljenih radnika i 22 neprijavljena radnika ili 187,64 posto. Otkriveno je 10 objekata, ili 8,77 posto koji su obavljali djelatnost bez odobrenja za rad nadležnog organa, 8 poreznih obveznika koji nisu imali instaliran fiskalni uređaj ili 6,77 posto i 38 poreznih obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja, ili 32,20 posto.

Zbog utvrđenih nepravilnosti: angažiranja neprijavljenih radnika, rada bez odobrenja nadležnog organa, neevidentiranja prometa putem fiskalnog uređaja i nepostojanja instaliranog fiskalnog uređaja zapečaćeno je 14 objekata ili 11,86 posto i u 54 kontrole izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 138.750,00 KM.

Rezultati izvršenih inspekcijskih nadzora na uzorku od ukupno 118 kontrolisanih poreznih obveznika pokazali su da 45,76 posto poreznih obveznika svoje poslovanje nije uskladilo s važećim zakonima na području Federacije BiH.

Pregled izvršenih kontrola i utvrđenih nepravilnosti po kantonima:

U Kantonu Sarajevo izvršeno je 36 kontrola u kojima su zatečena 53 prijavljena radnika i 6 neprijavljenih radnika, 1 objekt koji nije imao odobrenje za rad nadležnog organa, 1 obveznik koji nije imao instaliran fiskalni uređaj i 12 obveznika koji nisu evidentirali promet. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćena su 2 objekta i u 13 kontrola izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 45.000,00 KM.

Na području Tuzlanskog kantona izvršene su 32 kontrole u kojima je zatečeno 178 prijavljenih radnika, 8 neprijavljenih radnika, 4 objekta koja nisu imala odobrenje za rad nadležnog organa, 1 obveznik koji nije imao instaliran fiskalni uređaj i 8 obveznika koji nisu evidentirali promet. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćeno je 6 objekata i u 17 kontrola izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 42.550,00 KM.

U Zeničko-dobojskom kantonu izvršeno je 29 kontrola, u kojima je zatečeno 57 prijavljenih radnika, 7 neprijavljenih radnika, 3 objekta koja nisu imala odobrenje za rad nadležnog organa, 4 obveznika koja nisu imala instaliran fiskalni uređaj i 11 obveznika koja nisu evidentirala promet. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćena su 4 objekta i u 14 kontrola izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 24.100,00 KM.

Na području Unsko-sanskog kantona izvršeno je 18 kontrola u kojima je zatečeno 69 prijavljenih radnika, 2 objekta koja nisu imala odobrenje za rad nadležnog organa, 1 obveznik koji nije imao instaliran fiskalni uređaj i 6 obveznika koji nisu evidentirali promet. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćen je 1 objekt i u 8 kontrola izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 19.600,00 KM.

U Bosansko-podrinjskom kantonu izvršene su 4 kontrole u kojima je zatečeno 19 prijavljenih radnika, 2 neprijavljena radnika, 1 obveznik koji nije imao instaliran fiskalni uređaj i 1 obveznik koji nije evidentirao promet. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćena su 2 objekta i u 3 kontrole izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 8.000,00 KM.

Inspekcijski nadzori će se nastaviti i u narednom periodu na području Federacije BiH. Porezna uprava Federacije BiH zahvaljuje svim poreznim obveznicima koji poštuju zakone i uredno posluju i poziva porezne obveznike kod kojih su u toku inspekcijskih nadzora utvrđene nepravilnosti da usklade svoje poslovanje kako se ne bi izlagali sankcijama i plaćanju visokih novčanih kazni.    

# POREZNA UPRAVA FBIH
# PU FBIH
# KONTROLE
# INSPEKTORI
# INSPEKCIJSKI NADZOR
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