Blizu polovine ugostiteljskih objekata u Federaciji BiH ne radi po zakonu: Inspekcija zapečatila 14 kafića za jedan dan

Inspektori Porezne uprave Federacije BiH su 13.6.2025. godine izvršili 118 inspekcijskih nadzora na području Sarajevskog, Zeničko-dobojskog, Tuzlanskog i Unsko-sanskog kantona i Bosansko-podrinjskog kantona. Kontrolama su bili obuhvaćeni porezni obveznici koji obavljaju djelatnost ugostiteljstva, trgovine, pekarstva, prodaje mesa i mesnih proizvoda, građevinarstva i druge uslužne djelatnosti.

Predmet kontrola bila je provjera poštivanja odredbi Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH, Zakona o fiskalnim sistemima u Federaciji BiH, Zakona o Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, Zakona o doprinosima i drugih poreznih zakona.

Neprijavljeni radnici

U inspekcijskim nadzorima zatečeno je 375 prijavljenih radnika i 22 neprijavljena radnika ili 187,64 posto. Otkriveno je 10 objekata, ili 8,77 posto koji su obavljali djelatnost bez odobrenja za rad nadležnog organa, 8 poreznih obveznika koji nisu imali instaliran fiskalni uređaj ili 6,77 posto i 38 poreznih obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja, ili 32,20 posto.

Zbog utvrđenih nepravilnosti: angažiranja neprijavljenih radnika, rada bez odobrenja nadležnog organa, neevidentiranja prometa putem fiskalnog uređaja i nepostojanja instaliranog fiskalnog uređaja zapečaćeno je 14 objekata ili 11,86 posto i u 54 kontrole izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 138.750,00 KM.

Rezultati izvršenih inspekcijskih nadzora na uzorku od ukupno 118 kontrolisanih poreznih obveznika pokazali su da 45,76 posto poreznih obveznika svoje poslovanje nije uskladilo s važećim zakonima na području Federacije BiH.

Pregled izvršenih kontrola i utvrđenih nepravilnosti po kantonima:

U Kantonu Sarajevo izvršeno je 36 kontrola u kojima su zatečena 53 prijavljena radnika i 6 neprijavljenih radnika, 1 objekt koji nije imao odobrenje za rad nadležnog organa, 1 obveznik koji nije imao instaliran fiskalni uređaj i 12 obveznika koji nisu evidentirali promet. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćena su 2 objekta i u 13 kontrola izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 45.000,00 KM.

Na području Tuzlanskog kantona izvršene su 32 kontrole u kojima je zatečeno 178 prijavljenih radnika, 8 neprijavljenih radnika, 4 objekta koja nisu imala odobrenje za rad nadležnog organa, 1 obveznik koji nije imao instaliran fiskalni uređaj i 8 obveznika koji nisu evidentirali promet. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćeno je 6 objekata i u 17 kontrola izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 42.550,00 KM.

U Zeničko-dobojskom kantonu izvršeno je 29 kontrola, u kojima je zatečeno 57 prijavljenih radnika, 7 neprijavljenih radnika, 3 objekta koja nisu imala odobrenje za rad nadležnog organa, 4 obveznika koja nisu imala instaliran fiskalni uređaj i 11 obveznika koja nisu evidentirala promet. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćena su 4 objekta i u 14 kontrola izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 24.100,00 KM.

Na području Unsko-sanskog kantona izvršeno je 18 kontrola u kojima je zatečeno 69 prijavljenih radnika, 2 objekta koja nisu imala odobrenje za rad nadležnog organa, 1 obveznik koji nije imao instaliran fiskalni uređaj i 6 obveznika koji nisu evidentirali promet. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćen je 1 objekt i u 8 kontrola izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 19.600,00 KM.

U Bosansko-podrinjskom kantonu izvršene su 4 kontrole u kojima je zatečeno 19 prijavljenih radnika, 2 neprijavljena radnika, 1 obveznik koji nije imao instaliran fiskalni uređaj i 1 obveznik koji nije evidentirao promet. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćena su 2 objekta i u 3 kontrole izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 8.000,00 KM.

Inspekcijski nadzori će se nastaviti i u narednom periodu na području Federacije BiH. Porezna uprava Federacije BiH zahvaljuje svim poreznim obveznicima koji poštuju zakone i uredno posluju i poziva porezne obveznike kod kojih su u toku inspekcijskih nadzora utvrđene nepravilnosti da usklade svoje poslovanje kako se ne bi izlagali sankcijama i plaćanju visokih novčanih kazni.