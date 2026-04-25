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U SARAJEVU

Poreznici "češljali" nargila barove: Zatvoreno 10 objekata

Porezna uprava Federacije BiH će i u narednom periodu nastaviti s kontrolama poreznih obveznika iz oblasti ugostiteljstva

Poreznici "češljali" nargila barove. Instagram

A. O.

25.4.2026

Inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine – Kantonalnog poreznog ureda Sarajevo 24. aprila 2026. godine, izvršili su 34 inspekcijska nadzora kod poreznih obveznika koji obavljaju djelatnost ugostiteljstva - nargila barova na području Kantona Sarajevo.

Predmet kontrola bila je provjera poštivanja odredbi Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH, Zakona o fiskalnim sistemima u Federaciji BiH, Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, Zakona o doprinosima i drugih poreznih propisa.

Tokom inspekcijskih nadzora zatečeno je 45 prijavljenih radnika i 11 neprijavljenih radnika te 8 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja.

Zbog utvrđenih nepravilnosti, poput angažiranja neprijavljenih radnika i neevidentiranja prometa putem fiskalnog uređaja zapečaćeno je 10 objekata i u 19 kontrola izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu od 47.800,00 KM.

Porezna uprava Federacije BiH će i u narednom periodu nastaviti s kontrolama poreznih obveznika iz oblasti ugostiteljstva, uključujući nargila barove, i na području drugih kantona, te poziva porezne obveznike da svoje poslovanje usklade s važećim zakonima.

Zakonska obaveza svakog poreznog obveznika je da prijavi svakog radnika u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa, uredno evidentira sav promet putem fiskalnih uređaja te redovno izmiruje porezne obaveze u skladu s propisima, kako bi izbjegli sankcije.

# POREZNA UPRAVA FBIH
# KONTROLA
# KANTON SARAJEVO
# NARGILA BAROVI
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