Porezna uprava provjerava vikendice i vile nakon što su utvrdili da oko 1.000 njih u FBiH radi "na crno"

Inspektori Porezne uprave Federacije BiH su 18. i 19. 7. 2025. godine izvršili 429 inspekcijskih nadzora na području Federacije BiH kojima su bili obuhvaćeni porezni obveznici koji obavljaju djelatnost ugostiteljstva i izdavanja objekata za odmor i rekreaciju (vikendice i vile s bazenom), kao i druge uslužne djelatnosti.

Kako se navodi u saopćenju, predmet kontrola bila je provjera poštivanja odredbi Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH, Zakona o fiskalnim sistemima u Federaciji BiH, Zakona o Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, Zakona o doprinosima i drugih poreznih zakona.

U inspekcijskim nadzorima zatečeno je 727 prijavljenih radnika i 133 neprijavljena radnika ili 31 posto. Otkriveno je 47 objekata, ili 11 posto koji su obavljali djelatnost bez odobrenja za rad nadležnog organa, 42 porezna obveznika koji nisu imali instaliran fiskalni uređaj ili 9,7 posto i 146 poreznih obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja, ili 34,03 posto.

Zbog utvrđenih nepravilnosti: angažiranja neprijavljenih radnika, rada bez odobrenja nadležnog organa, neevidentiranja prometa putem fiskalnog uređaja i nepostojanja instaliranog fiskalnog uređaja zapečaćena su 63 objekata ili 14,68 posto i u 178 kontrola izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 503.750,00 KM.

Rezultati izvršenih inspekcijskih nadzora na uzorku od ukupno 429 kontrolisanih poreznih obveznika pokazali su da 41,49% poreznih obveznika svoje poslovanje nije uskladilo s važećim zakonima na području Federacije BiH.

U 4 slučaja inspekcijski nadzori su na području Tuzlanskog, Sarajevskog i Srednjobosanskog kantona završeni uz asistenciju pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova.

Pregled izvršenih kontrola i utvrđenih nepravilnosti po kantonima

U Kantonu Sarajevo izvršeno je 76 kontrola u kojima je zatečeno 196 prijavljenih radnika i 24 neprijavljena radnika, 5 objekata koji nisu imali odobrenje za rad nadležnog organa, 4 obveznika koji nisu imali instaliran fiskalni uređaj i 21 obveznik koji nije evidentirao promet. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćeno je 13 objekata i u 25 kontrola izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 70.000,00 KM.

Na području Tuzlanskog kantona izvršeno je 56 kontrola u kojima je zatečeno 37 prijavljenih radnika i 31 neprijavljeni radnik, 26 objekata koji nisu imali odobrenje za rad nadležnog organa, 25 obveznika koji nisu imali instaliran fiskalni uređaj i 36 obveznika koji nisu evidentirali promet. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćeno je 13 objekata i u 35 kontrola izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 56.250,00 KM.

U Zeničko-dobojskom kantonu izvršeno je 56 kontrola u kojima je zatečen 91 prijavljeni radnik i 9 neprijavljenih radnika, 3 objekta koja nisu imala odobrenje za rad nadležnog organa, 3 obveznika koja nisu imala instaliran fiskalni uređaj i 20 obveznika koji nisu evidentirali promet. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćeno je 8 objekata i u 16 kontrola izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 54.900,00 KM.

Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona izvršeno je 56 kontrola u kojima su zatečena 83 prijavljena radnika i 22 neprijavljena radnika, 7 objekata koji nisu imali odobrenje za rad nadležnog organa, 8 obveznika koji nisu imali instaliran fiskalni uređaj i 18 obveznika koji nisu evidentirali promet. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćeno je 5 objekata i u 22 kontrole izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 45.000,00 KM.

U Srednjobosanskom kantonu izvršeno je 57 kontrola u kojima je zatečeno 68 prijavljenih radnika i 18 neprijavljenih radnika, 1 objekt koji nije imao odobrenje za rad nadležnog organa, 1 obveznik koji nije imao instaliran fiskalni uređaj i 17 obveznika koji nisu evidentirali promet. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćeno je 7 objekta i u 26 kontrola izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 97.500,00 KM.

U Zapadno-hercegovačkom kantonu izvršeno je 36 kontrola u kojima je zatečen 101 prijavljeni radnik i 11 neprijavljenih radnika, 2 objekta koja nisu imala odobrenje za rad nadležnog organa i 14 obveznika koji nisu evidentirali promet. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćeno je 6 objekata i u 22 kontrole izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 61.100,00 KM.

Na području Unsko-sanskog kantona izvršeno je 48 kontrola u kojima su zatečena 64 prijavljena radnika i 13 neprijavljenih radnika, 3 objekta koji nisu imali odobrenje za rad nadležnog organa, 1 obveznik koji nije imao instaliran fiskalni uređaj i 10 obveznika koji nisu evidentirali promet. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćeno je 8 objekata i u 17 kontrola izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 44.600,00 KM.

U Kantonu 10 izvršeno je 20 kontrola u kojima je zatečeno 40 prijavljenih radnika i 3 neprijavljena radnika i 6 obveznika koji nisu evidentirali promet. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćena su 2 objekta i u 10 kontrola izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 30.600,00 KM.

Na području Posavskog kantona izvršeno je 16 kontrola u kojima su zatečena 33 prijavljena radnika, 1 neprijavljeni radnik i 7 obveznika koji nisu evidentirali promet. Zbog utvrđenih nepravilnosti u 10 kontrola izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 29.800,00 KM.

U Bosansko-podrinjskom kantonu izvršeno je 8 kontrola u kojima je zatečeno 14 prijavljenih radnika, 1 neprijavljeni radnik i 3 obveznika koji nisu evidentirali promet. Zbog utvrđenih nepravilnosti u 8 kontrola izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 14.000,00 KM.

Izdavanje objekata

Porezna uprava Federacije BiH je obavještajno-istražnim radnjama utvrdila da postoji oko 1000 poreznih obveznika koji izdaju objekte za odmor i rekreaciju (vikendice i vile s bazenom), a koji nisu izvršili registraciju kod nadležnih organa. Inspekcijski nadzori će se nastaviti i u narednom periodu, zbog toga se pozivaju porezni obveznici koji obavljaju djelatnost izdavanja objekata za odmor i rekreaciju da dobrovoljno izvrše registraciju u skladu sa zakonom, prijave radnike u Jedinstveni sistem u Poreznoj upravi, evidentiraju promet od izdavanja objekata i da svoje poslovanje usklade sa zakonom kako ne bi bili izloženi sankcijama zbog nezakonitog poslovanja, navedeno je u saopćenju.