Uvoz vozila iz Kine u BiH porastao za oko 87 posto u 2025. godini

Bosna i Hercegovina bilježi značajan rast uvoza vozila iz Kine, pokazuju podaci Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH. Tokom 2025. godine uvezena su ukupno 682 vozila u vrijednosti 14,59 miliona KM, uz obračunate dadžbine od 4,9 miliona KM.

U poređenju s godinom ranije, riječ je o povećanju broja uvezenih vozila od oko 87 posto. Naime, u 2024. godini uvezena su 364 vozila ukupne vrijednosti 7,08 miliona KM, dok je 2023. godine registrovan uvoz 191 vozila iz Kine, vrijedan 4,05 miliona KM.

Kineski brendovi, nekada kritikovani zbog slabijeg kvaliteta i dizajna, danas se sve snažnije takmiče s evropskim i korejskim rivalima – ne oslanjajući se samo na nižu cijenu, već i na cjelokupno iskustvo koje nude korisnicima.

Kada je riječ o strukturi, u 2025. godini uvezeno je 605 novih i 77 polovnih vozila, u 2024. godini taj omjer je bio 294 nova i 70 polovnih vozila, a u 2023. godini uvezeno je 116 novih i 75 polovnih vozila iz Kine.

Podaci jasno pokazuju da je najveći rast zabilježen u segmentu novih vozila, što ukazuje i na veću prisutnost kineskih proizvođača na bh. tržištu. Tako su tokom januara ove godine uvezena 23 vozila od čega je 20 novih i tri polovna. Iz UIO nisu mogli precizirati podatke o modelima, brendovima uvezenih vozila iz Kine.

Trend rasta uvoza vozila iz Kine povezuje se s povoljnijim cijenama, širenjem ponude električnih i hibridnih modela, te jačanjem saradnje između kineskih proizvođača i lokalnih distributera. Stručnjaci ističu da bi nastavak ovakvog rasta mogao značajno uticati na strukturu domaćeg tržišta automobila, gdje su do sada dominirali evropski brendovi.