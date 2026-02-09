Rok za dogovor o sporu oko RiTE „Ugljevik“ pomjeren do aprila: BiH prijeti nova presuda od 1,3 milijarde KM!

Podsjetimo, slovenačka kompanija pokreće sporove nakon što njena ulaganja u izgradnju Rudnika i TE „Ugljevik“, u periodu SFRJ, nisu pratile isporuke dijela električne energije, prekinute početkom rata.

Uprava „Elektrogospodarstva“ Slovenije razmotrit će prijedlog konačnog sporazuma o isplati preostalih 67 miliona eura na ime kamata na dosuđeni iznos glavnice u arbitražnom postupku protiv Rudnika i Termoelektrane „Ugljevik“. Rok je istekao u petak, ali je pomjeren za april, a ako ni do tada ne bude dogovora, BiH prijeti nova arbitražna presuda u iznosu od blizu 700 miliona eura ili 1,36 milijardi KM.

- Arbitraže su proizvod pogrešne politike, nešto malo veće u RS. FBiH svoje arbitraže rješava dogovorom, na najbezbolniji način, ali u RS zbog arogancije vladajuće kaste smatraju da su nedodirljivi. Kao i na domaćoj, mislili su i da je međunarodna scena krojena prema njima, ali brzo su se uvjerili da to nije tako – kaže doktor pravnih nauka i bivši državni pravobranilac Mlađen Mandić.

Pojašnjava da je vodio arbitražu vezanu za Ugljevik, koja je trebala imati pozitivan ishod sve dok Vlada RS nije odlučila da je pokrene pred Privrednom komorom Srbije u Beogradu i izgubi spor.

- Pošto je jedna već presuđena, naravno da će centar u Vašingtonu, po istom principu, presuditi i ovu drugu arbitražu. To se ne može izbjeći – dodaje Mandić.