Sukob građana sa direktorom RiTE Ugljevik i potpredsjednikom Skupštine općine

Dok su se obraćali medijima ispred Skupštine opštine Ugljevik, mještani koji su prisustvovali protestu verbalno su se sukobili sa vršiocem dužnosti direktora RITE Ugljevik, Žarkom Novakovićem, a potom i sa potpredsjednikom opštinske Skupštine, Petrom Radovanovićem.

Regionalni put

Novaković, v. d. direktora RITE Ugljevik, rekao je da se o regionalnom putu koji traže građani priča još od 2014., na šta su oni burno reagovali.

"Zašto nije urađen od tada, ja ne mogu dati odgovor. Predlažem da oformimo radnu grupu…" rekao je Novaković, ali su ga u tom trenutku građani prekinuli riječima:

"Evo opet radne grupe. Ne može, ne može".

Novaković je na to kazao: "Evo neću da pričam dok oni ne završe. Nek pričaju oni".

Nakon toga, on je rekao da želi da u radnoj grupi budu uključeni i mještani, na šta su oni kazali da od obećanja nema ništa.

- Slažem se da RITE Ugljevik u ovom trenutku nema kapacitet da rješava nagomilane probleme poput eksproprijacije koja je sama po sebi ogroman finansijski izdatak, kao i da rješava problema poput regionalnog puta. Već tri puta sam bio u Banjaluci sa direktorom Puteva RS-a i razgovarao o tom putnom pravcu i oni su obećali u jednom segmentu da će izaći u susret kako bi mi lakše podnijeli te finansijske izdatke. Preduzeće RITE Ugljevik ima zaista velike fiksne troškove i nema dovoljno sopstvenog kapaciteta da rješava ove probleme. Zato i govorim da oformimo radnu grupu da mi urgentno priđemo tim problemima. Ne smijemo čekati Vladu RS već moramo pogledati sebe i vidjeti na koji način možemo da riješimo probleme - poručio je Novaković.

Rekao je da prihvata odgovornost.

- Obećavam da ćemo taj problem riješiti. To se ne može preko noći jer je to regionalni put. Preuzećemo odgovornost na sebe po pitanju puta, vodovoda i drugih problema. Vidjećete šta ćemo uraditi - dodao je Novaković.

Tvrdi da niko od građana ne treba da strahuje da će biti prevaren u vezi sa eksproprijacijom njihovih domova.

Na ivici indindenta bilo je kada je medijima prišao potpredsjedsnik Skupštine opštine Ugljevik, Petar Radovanović.

Mještani su burno reagovali, poručujući: "Nema on šta da kaže, on je poltron. Ti si poltron", na šta je on jednom od njih odgovorio: "Ni ti nisi cvjećka".