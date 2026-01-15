Sukob građana sa direktorom RiTE Ugljevik i potpredsjednikom Skupštine općine

Dok su se obraćali medijima ispred Skupštine opštine Ugljevik, mještani koji su prisustvovali protestu verbalno su se sukobili sa vršiocem dužnosti direktora RITE Ugljevik, Žarkom Novakovićem, a potom i sa potpredsjednikom opštinske Skupštine, Petrom Radovanovićem.
Regionalni put
Novaković, v. d. direktora RITE Ugljevik, rekao je da se o regionalnom putu koji traže građani priča još od 2014., na šta su oni burno reagovali.
"Zašto nije urađen od tada, ja ne mogu dati odgovor. Predlažem da oformimo radnu grupu…" rekao je Novaković, ali su ga u tom trenutku građani prekinuli riječima:
"Evo opet radne grupe. Ne može, ne može".
Novaković je na to kazao: "Evo neću da pričam dok oni ne završe. Nek pričaju oni".
Nakon toga, on je rekao da želi da u radnoj grupi budu uključeni i mještani, na šta su oni kazali da od obećanja nema ništa.
- Slažem se da RITE Ugljevik u ovom trenutku nema kapacitet da rješava nagomilane probleme poput eksproprijacije koja je sama po sebi ogroman finansijski izdatak, kao i da rješava problema poput regionalnog puta. Već tri puta sam bio u Banjaluci sa direktorom Puteva RS-a i razgovarao o tom putnom pravcu i oni su obećali u jednom segmentu da će izaći u susret kako bi mi lakše podnijeli te finansijske izdatke. Preduzeće RITE Ugljevik ima zaista velike fiksne troškove i nema dovoljno sopstvenog kapaciteta da rješava ove probleme. Zato i govorim da oformimo radnu grupu da mi urgentno priđemo tim problemima. Ne smijemo čekati Vladu RS već moramo pogledati sebe i vidjeti na koji način možemo da riješimo probleme - poručio je Novaković.
Rekao je da prihvata odgovornost.
- Obećavam da ćemo taj problem riješiti. To se ne može preko noći jer je to regionalni put. Preuzećemo odgovornost na sebe po pitanju puta, vodovoda i drugih problema. Vidjećete šta ćemo uraditi - dodao je Novaković.
Tvrdi da niko od građana ne treba da strahuje da će biti prevaren u vezi sa eksproprijacijom njihovih domova.
Na ivici indindenta bilo je kada je medijima prišao potpredsjedsnik Skupštine opštine Ugljevik, Petar Radovanović.
Mještani su burno reagovali, poručujući: "Nema on šta da kaže, on je poltron. Ti si poltron", na šta je on jednom od njih odgovorio: "Ni ti nisi cvjećka".
Radovanović je potom rekao da je na sjednici SO Ugljevik koja je održana u oktobru 2025. raspravljano o dva zaključka i jednoj rezoluciji, ali da su je odbornici odbili.
- 7. novembra 2025. sam te dokumente poslao u Vladu RS, ministarstvo, Narodnu skupštinu RS, to mi je bila dužnost, a odbornici su odbili da se o tome raspravlja. Ja sam isto odbornik, bio sam u Sindikatu 2013 - kazao je Radovanović.
Burna reakcija
Okupljenji mještani su na to reagovali ponovo burno, poručujući da ih ne zanima gdje je ko i kada bio već da traže da se problem riješi.
- Ovo traje 16 godina, nemamo puta do kuće, nemamo vode. Kako da djecu okupam - kazao je jedan od mještana.
"Nemojte da pričate više. Ima li rješenja", pitali su.
Radovanović je na to odgovorio: "Zasad nema".
"Pa kad će biti? Mi ne sjedimo ovdje. Kako da se okupa ova curica u 21 vijeku? Grijemo na šporetu kantu vode. Vi nas pitate kako da problem riješimo", poručili su mještani, te dodali da neće otići ispred opštine.
Okupljeni pitali načelnika opštine Gajića i v. d. direktora RITE Žarka Novakovića da li će biti uz njih.
- Možete li vi krenuti da ovo odmah rješavate pismenim putem? Ako ne možete, hoćete li nas predvoditi da idemo pred tužilaštvo? Nad narodom gore je napravljen genocid. Možeš li ti pomoći ovom narodu, da se tužilaštvo i nadležni pritisnu - poručili su građani.
Načelnik opštine Ugljevik, Dragan Gajić, rekao je da on nije nadležan za eksproprijaciju.
- Šta će uraditi ovdje tužilaštvo. Ja sam ovdje tek godinu i nešto malo više. Možemo nastaviti pregovore da uključimo u to građane i da pričamo sa Vladom RS. Možemo mi uključiti tužiaštvo, ali šta dobijamo, hoće li oni eksproprisati kuće i napraviti put. Zato kažem hajde da vidimo šta možemo uraditi i narednih nekoliko mjeseci, hajde da uključimo građane - naveo je Gajić.
Ali mještani nisu dozvolili bilo kakve izgovore.
- Oni koji su gore, iznad, imaju namjere da ovo uruše. Uništili su sve. Sad nas kao zovete da se mi uključimo, pa što to niste radili godinama. Tražimo da se paralelno uključi i tužilaštvo, nek se podnesu krivične prijave, nek policija ispita ko je N. N. Svakako imaju platu preko 2.500 KM, neka rade - poručili su mještani.
Dodali su da nadležni odlično znaju da lažu, a da Ugljevik ostaje bez radnika i stanovništva.
- Ovdje su krivi načelnik, Skupština opštine. Pokrenite pitanja odgovornosti, krivične odgovornosti u zadnjih deset godina. Mještani žive životom nedostojnim 21 vijeka - istakli su građani.
Dodali su da će nastaviti sa protestima i da ako treba, moraju da iskažu i građansku odgovornost.