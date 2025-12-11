Energetski kolaps u Ugljeviku: "Ko ima kuću na selu, ode, naloži vatru, ko nema - ne može da ugrije"

Već četvrti dan Ugljevik trese energetski kolaps. Termoelektrana i dalje van pogona. Grijanja nema, radijatori hladni, učionice skoro neupotrebljive, zdravstvene i javne ustanove rade na ivici izdržljivosti.

Razlozi: nedostatak uglja, neispunjena obećanja i godinama nagomilavani problemi, piše Federalna.ba.

Dok Termoelektrana stoji, u gradu koji zavisi od svakog njenog okretaja traje borba s hladnoćom. Ugljevik bez grijanja, a građani u očaju pokušavaju pronaći način da prežive još jednu ledenu zimu:

- Ko ima kuću na selu, ode, naloži vatru. Ko nema - ne može da ugrije. S klimom i grijačima se ne može. Tuga i žalost”

- Nema grijanja, ne radi Termoelektrana. Nedostatak uglja. Snalazi se narod, takva je situacija.”

I dok se ljudi snalaze kako znaju, posljedice obustave rada Termoelektrane osjećaju sve javne ustanove. A sve se, tvrde u opoziciji, moglo predvidjeti.

- Naročito je poražavajuće to što smo svi znali šta možemo da očekujemo u ovoj grijnoj sezoni, s obzirom na stanje sa zalihama uglja, i pored toga, ove godine smo imali poskupljenje cijene grijanja za stanovništvo od čak 20%. To je prvi potez koji je u prvoj godini SNSD-ova vlast povukla u Ugljeviku - istakao je odbornik PDP-a u Skupštini opštine Ugljevik Nikola Dakić.

Problem je najizraženiji u Osnovnoj školi “Aleksa Šantić”, pred kojom su roditelji učenika još prošle godine organizovali proteste zbog istog problema, nudeći da sami obezbijede grijanje za učionice. Ali i one i danas hladne. Nastava skraćena. Dok roditelji tvrde da više nemaju vremena za čekanje, RiTE Ugljevik se suočava s praznim deponijama i neizvjesnim ulaskom na mrežu.

- Uslovi za ponovno stvaranje ulaska na mrežu se javljaju s prvim zalihama od 10.000 tona na depon, s obzirom na to da je to dovoljno za jedan dan rada. Međutim, nije smisao ući poslije zaliha za jedan dan rada, treba akumulirati određen nivo zaliha, da ne bismo opet prilikom prve kiše i snijega izašli napolje s mreže - poručio je Žarko Novaković, v. d. direktora RiTE Ugljevik.

- Dalji iskop uglja zavisi od vremenskih uslova. To su problemi koje ćemo imati i u narednom periodu i njihovog rješavanja neće biti dok se ne ispune tri osnovna uslova, a to su: ‘Ugljevik – Istok 2’ u vlasništvu RiTE Ugljevik, investicije u radnu jedinicu Rudnik i vrijeme - naglasio je Dakić.

Stručnjaci upozoravaju: bez sigurnih zaliha Ugljevik će i narednih mjeseci živjeti na ivici energetskog kolapsa. A srž problema krije se u nikad riješenoj koncesiji “Ugljevik - Istok 2”. Iako su nadležni obećavali povrat ležišta u vlasništvo RiTE Ugljevik, to se nije desilo. Uglja nema, a posljedice eksploatacije u okolnim selima postaju sve dramatičnije, klizišta se šire, kuće pucaju, a teren svakog dana tone sve dublje.