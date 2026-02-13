Na Banjalučkoj berzi promet 22.399,55 KM

13.2.2026

Na današnjem trgovanjuna Banjalučkoj berzi ostvaren je promet od 22.399,55 KM, kroz 12 transakcija.

Vrijednost BIRS indeksa se smanjila za 0,25 posto i iznosi 837,49 poena.

Na standardnom berzanskom tržištu najveći promet je ostvaren akcijama Telekom Srpske a.d. Banja Luka u iznosu 7.159,19 KM po prosječnoj cijeni od 1,01 KM, čime je ostvaren pad u odnosu na prošlo trgovanje za 0,98 posto.

Ukupan promet obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 10.010,43 KM, a najviše je trgovano obveznicama Republika Srpska - ratna šteta 19, u vrijednosti 10.010,43 KM. Prosječna cijena tih obveznica ostvarila je pad od 0,01 posto.

Na slobodnom tržištu najveći promet je ostvaren Boska RK a.d. Banja Luka akcijama u iznosu 3.282,63 KM, po prosječnoj cijeni 0,39 KM.

Na slobodnom tržištu najveći rast imale su akcije preduzeća Nestro Petrol a.d. Banja Luka (9,33 posto), i tim akcijama danas je trgovano po cijeni 1,64 KM, u vrijednosti 492 KM, objavila je Banjalučka berza.

