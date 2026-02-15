Ovo je "najsiromašnija" općina u FBiH: Nekad su bili među najbogatijima

Proteklih dana dosta se govori o promjenama na listi najrazvijenijih općina u Federaciji BiH prema fiskalnom prometu, koji predstavlja ukupne tokove novca i jedan od ključnih pokazatelja ekonomske aktivnosti.

Kako je ranije objavio BiznisInfo.ba, fiskalni promet u januaru ove godine u FBiH znatno je smanjen, što je dovelo do promjena u poretku općina na vrhu liste. Novi Grad Sarajevo preuzeo je prvo mjesto od Ilidže, dok je snažan rast zabilježila i općina Tešanj, koja je prestigla Zenicu i Novo Sarajevo.

Ukupan fiskalni promet u Federaciji BiH u januaru iznosio je oko pet milijardi KM, što je približno 215 miliona KM manje u odnosu na isti mjesec prošle godine, ukazujući na blagi pad ukupne ekonomske aktivnosti na nivou entiteta.

Ko je na dnu liste

Promjene su zabilježene i na samom dnu liste među općinama koje su ostvarile najmanji fiskalni promet.

Na posljednjem mjestu trenutno se nalazi Općina Pale u FBiH, odnosno Pale-Prača. Ova lokalna zajednica zabilježila je veliki pad fiskalnog prometa – sa oko 314 hiljada KM u januaru prošle godine na svega 130 hiljada KM u prvom mjesecu ove godine, što predstavlja smanjenje od gotovo 60 posto.

Time je Pale-Prača zauzela posljednju poziciju koju je u januaru prošle godine držala općina Dobretići.

Inače, ovo je o jedan od ključnih pokazatelja ekonomske aktivnosti, jer promet registriran putem fiskalnih uređaja pokazuje ukupne “tokove novca” na području jedne općine – kako potrošnju građana, tako i poslovanje kompanija.

Nekada važan privredni centar

Općina Pale-Prača nastala je 1995. godine od dijela nekadašnje općine Pale, a smještena je u zapadnom dijelu Bosansko-podrinjskog kantona.

Administrativno sjedište općine nalazi se u Prači, naselju koje ima dugu privrednu tradiciju. Prača je bila jedno od najrazvijenijih naselja u Bosni tokom 14. i 15. stoljeća, posebno poznata po izvozu olova iz obližnjih rudnika.

Tokom austrougarskog perioda kroz ovo područje prolazila je željeznička pruga Sarajevo – Višegrad, što je dodatno doprinijelo njegovom ekonomskom razvoju.

Bez velikih postrojenja

Danas se lokalna ekonomija oslanja prvenstveno na poljoprivredu, uključujući ratarstvo, voćarstvo, stočarstvo i pčelarstvo, dok značajan potencijal predstavlja i proizvodnja meda.

Pad fiskalnog prometa u januaru pokazuje da se ova lokalna zajednica suočava s ozbiljnim ekonomskim izazovima, uprkos bogatoj privrednoj tradiciji.