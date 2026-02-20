Ko će profitirati od nabavke novih fiskalnih kasa?

Parlament Federacije BiH usvojio je Zakon o fiskalizaciji transakcija, kojim se uvodi obavezno izdavanje računa i uspostavlja elektronski sistem za evidentiranje svih poslovnih transakcija u realnom vremenu. Cilj zakona je suzbijanje sive ekonomije, sprečavanje utaje poreza i povećanje transparentnosti poslovanja. - U suštini, riječ je o prelasku sa zastarjelog modela fiskalnih uređaja na digitalno integrisani sistem koji bi trebao omogućiti veću transparentnost prometa i efikasniju kontrolu, kao i smanjenje sive ekonomije, što je možda i ključni cilj Vlade Federacije BiH, kazao je za “Avaz” ekonomski stručnjak Faruk Hadžić. S druge strane, ekonomski stručnjak i zastupnik u Federalnom parlamentu Admir Čavalić navodi kako je upitno da li će Zakon značajnije utjecati na pad sive ekonomije. Troškovi - Proširenje obuhvata na formalnu ekonomiju, uz značajniji nadzor, ne znači nužno da smanjujemo sivu ekonomiju. Za to su nam pak potrebne inkluzivne, a ne ekstraktivne institucije – kazao je Čavalić za “Avaz”. Ono što je novina ovog zakona jeste praćenje transakcija u realnom vremenu, ali šta će to konkretno značiti za firme i poslovanje?

- Ovaj zakon za preduzeća će značiti ulazak u novu fazu poslovanja u kojoj će gotovo sve transakcije biti u realnom vremenu povezane s Poreznom upravom, što će u velikoj mjeri smanjiti moguće zloupotrebe, uz napomenu da će to značiti prelazak na nove fiskalne uređaje ili neka druga softverska rješenja, kao i dodatnu administrativnu i tehničku pripremu – objasnio je Faruk Hadžić. Ono što poslodavce zanima jesu troškovi i rokovi ove modernizacije i digitalizacije fiskalnog sistema.

