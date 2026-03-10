USK povećava koncesione naknade, više sredstava za lokalne zajednice

U Vladi Unsko-sanskog kantona potpisani su aneksi ugovora sa koncesionarima, kojima se mijenja visina koncesionih naknada u skladu sa izmjenama Dokumenta o politici dodjele koncesija, čime se povećavaju sredstva namijenjena lokalnim zajednicama.

Potpisivanju aneksa prisustvovali su ministrica privrede Unsko-sanskog kantona Samra Mehić, predsjedavajući Skupštine Unsko-sanskog kantona Nisvet Jusić te predstavnici koncesionara.

Izmjenama koncesionih naknada predviđeno je njihovo povećanje, što će direktno uticati na rast prihoda koji se izdvajaju za lokalne zajednice na čijem području se realizuju koncesioni projekti.

Ovaj korak predstavlja nastavak aktivnosti Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona na unapređenju sistema upravljanja koncesijama, s ciljem pravednije raspodjele prihoda i jačanja lokalnog ekonomskog razvoja.

Ministrica Mehić istakla je da je cilj ovih izmjena osigurati veću korist za lokalne zajednice na čijem se području koriste prirodni resursi kroz koncesione projekte, ali i uspostaviti transparentniji i efikasniji sistem upravljanja koncesijama.

Potpisivanjem aneksa ugovora potvrđena je opredijeljenost institucija USK-a da kroz odgovornu politiku upravljanja koncesijama dodatno osnaže budžete lokalnih zajednica i podrže njihov daljnji razvoj.