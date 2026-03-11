Prvulović: FUZIP će po potrebi prilagoditi rad graničnih inspektora

Direktorica Federalne uprave za inspekcijske poslove Ivana Prvulović prisustvovala je danas sastanku Kolegija Vlade Federacije BiH i resornih federalnih ministara, sa svim relevantnim akterima u lancu snabdijevanja naftom i naftnim derivatima Federacije BiH, koji je sazvan u povodu povećane potrošnje goriva u Federaciji BiH zbog poremećaja u snabdijevanju naftom na tržištu.

Na sastanku je zaključeno da je, uprkos povećanoj potrošnji, zahvaljujući lancu distribucije gorivo dostupno za snabdijevanje gorivom u FBiH stabilno.

- U slučaju potrebe za intenziviranjem uvoza, Federalna uprava za inspekcijske poslove će produžiti radno vrijeme federalnih inspektora, koji vrše kontrolu naftnih derivata u prekograničnom prometu roba, da bi se osigurao nesmetan uvoz naftnih derivata u Bosnu i Hercegovinu. Kad je u pitanju kontrola formiranja cijena i kalkulacija marži na naftne derivate, naša reakcija je srazmjerna riziku, izbalansirana i usklađena sa zahtjevima zaštite javnog interesa i potrošača, izjavila je direktorica Ivana Prvulović.

Iz Federalne uprave za inspekcijske poslove podsjećaju da se, u skladu s Pravilnikom o načinu evidentiranja i kontroli prometa naftnih derivata putem ugrađene opreme na benzinskim pumpnim stanicama u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH, broj: 39/25), evidentiranje i kontrola prometa naftnih derivata na benzinskim pumpnim stanicama (BPS) vrše putem elektronskih mjernih sistema.

- U cilju jednoobraznog načina dostave izvještaja o dnevnom prometu benzinskih pumpnih stanica, privredna društva koja vrše promet naftnih derivata dužna su dostavljati izvještaj unosom na službenoj stranici Federalnog ministarstva trgovine (FMT) ili putem web servisa instaliranog na službenoj stranici FMT-a, najkasnije u roku od 7 dana po zaključenju dnevnog prometa - saopćeno je iz Federalne uprave za inspekcijske poslove.