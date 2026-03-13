BHANSA ostvarila prihod od skoro 95 miliona KM: Obaraju rekorde uprskos brojnim izazovima

Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine (BHANSA) završila je 2025. godinu s neto dobiti od 11,7 miliona KM, čime je zabilježila petu uzastopnu godinu pozitivnog poslovanja nakon pandemije COVID-19.

Istovremeno su ostvareni i rekordni prihodi od 94,3 miliona KM, što je najviši rezultat u historiji agencije i više od prethodnog rekorda od 90,4 miliona KM iz 2022. godine, saopćeno je iz BHANSA-e.

U odnosu na 2024. godinu prihodi su porasli za 19 posto, dok su rashodi rasli znatno sporije za osam posto, što potvrđuje stabilno financijsko upravljanje i kontrolu troškova.

Istovremeno, BHANSA je uspješno odgovorila na povećane zahtjeve europske zrakoplovne mreže, što je rezultiralo rastom zračnog prometa od 13,3 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Ovi rezultati još su značajniji jer je 2025. godinu obilježila najteža financijska kriza u povijesti Agencije. Presuda u predmetu „Viadukt“ dovela je do provedbe ovrhe nad en route sredstvima, čime je BHANSA-i bio blokiran pristup više od 90 posto ključnih prihoda. Ipak, u suradnji s domaćim institucijama i međunarodnim partnerima, posebno EUROCONTROL-om, Agencija je brzo reagirala kriznim planovima i osigurala kontinuitet poslovanja.

U tom razdoblju, uz povećane operativne pritiske i sindikalne aktivnosti, uprava BHANSA-e donosila je odluke ključne za očuvanje sigurnosti, zadržavanje stručnog kadra i dugoročnu stabilnost sustava, uz kontinuiran dijalog sa zaposlenicima i sindikatima.

Temelji današnje stabilnosti postavljeni su još u pandemijskoj 2020. godini, kada je BHANSA proaktivnim mjerama očuvala financijsku održivost i operativne kapacitete, spremno dočekavši oporavak zračnog prometa.

Danas BHANSA nastavlja ulagati u ljudske resurse, tehnologiju i operativne kapacitete, uz odgovorno upravljanje financijama, potvrđujući svoju ulogu pouzdanog partnera u europskoj i globalnoj mreži zračne plovidbe, saopćeno je iz te agencije.