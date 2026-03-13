Central Banking dodijelio nagradu Centralnoj banci Bosne i Hercegovine za inicijativu u oblasti finansijske stabilnosti

Centralna banka Bosne i Hercegovine dobitnik je prestižne međunarodne nagrade „Central Banking“, medijske i izdavačke agencije sa sjedištem u Velikoj Britaniji.

Ovo izuzetno priznanje dodijeljeno je Centralnoj banci za sveobuhvatan i strateški pristup jačanju otpornosti finansijskog sistema Bosne i Hercegovine.

Priznanje je potvrda da je Centralna banka Bosne i Hercegovine tokom 2025. godine uspješno provodila reformske i razvojne aktivnosti koje imaju dugoročan značaj za očuvanje finansijske stabilnosti, unapređenje institucionalne otpornosti i podršku održivom ekonomskom rastu. U obrazloženju nagrade posebno se ističe složenost okruženja u kojem Centralna banka Bosne i Hercegovine djeluje, te njena sposobnost da, kao jedna od istinski snažnih i nezavisnih državnih institucija, svojim kredibilitetom okuplja relevantne aktere i pokreće važne promjene.

Među ključnim aktivnostima koje su prepoznate nalaze se završetak regulatornog okvira usklađenog sa standardima Evropske unije u okviru priprema za pristupanje Bosne i Hercegovine Jedinstvenom području plaćanja u eurima (SEPA), razvoj sistema instant plaćanja kroz projekat TIPS Clone u saradnji s Bankom Italije, kao i jačanje cyber otpornosti finansijskog sektora kroz uspostavljanje mehanizama za razmjenu informacija o cyber rizicima i incidentima.

Posebno su istaknuti i iskoraci koje je Centralna banka Bosne i Hercegovine ostvarila u oblasti održivih finansija, prije svega aktivnosti na uključivanju klimatskih rizika u makroprudencijalni okvir, zatim inicijative usmjerene na finansijsku uključenost i rodnu ravnopravnost, kao i reforme u oblasti gotovog novca i unapređenja dizajna novčanica konvertibilne marke. Dodatno, važan segment ukupnog pristupa predstavlja i kontinuiran rad na promociji finansijske edukacije, s ciljem dugoročnog jačanja otpornosti društva i ekonomije.

Povodom dodjele nagrade, guvernerka dr. Jasmina Selimović je izjavila: „Pomjeramo granice, i kroz jačanje našeg platnog sistema, cyber otpornosti, rodne inkluzivnosti i drugih strukturnih reformi nastavljamo jačati institucionalnu otpornost i pružati podršku ekonomskom rastu Bosne i Hercegovine, čak i u složenom operativnom okruženju“.

Centralna banka Bosne i Hercegovine će i u narednom periodu nastaviti provoditi aktivnosti usmjerene na očuvanje monetarne i finansijske stabilnosti, unapređenje institucionalnih kapaciteta i jačanje povjerenja javnosti u finansijski sistem Bosne i Hercegovine.