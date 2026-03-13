EU bijesna nakon što su SAD ublažile naftne sankcije Rusiji

Sjedinjene Američke Države privremeno su ukinule sankcije na rusku naftu koja se trenutno nalazi na moru, omogućavajući njenu isporuku kupcima širom svijeta, s ciljem da obuzdaju rastuće cijene energenata zbog rata u Iranu.

Izuzeće od sankcija

Ministarstvo finansija SAD izdalo je 30-dnevno izuzeće od sankcija kako bi zemlje mogle kupovati rusku naftu i naftne derivate zaglavljene na moru. Ovaj potez danas su kritikovali Njemačka i drugi evropski saveznici, dok ga je Moskva pozdravila, prenosi agencija Rojters.

Američki ministar finansija Skot Besent izjavio je da je izuzeće, koje će biti na snazi do 11. aprila, donijeto kako bi se stabilizovala globalna energetska tržišta pogođena ratom SAD i Izraela protiv Irana. Besent je procijenio da oslobađanje ruske nafte može dodati stotine miliona barela sirove nafte na globalna tržišta i smanjiti cijene koje se kreću oko 100 dolara po barelu zbog sukoba s Iranom.

Otežani napori Zapada

Ipak, izuzeće može otežati napore Zapada usmjerene na uskraćivanje prihoda Rusiji za rat koji vodi protiv Ukrajine.

Cijene nafte jutros su pale u Aziji nakon objave SAD o izuzeću, koje bi, prema riječima izaslanika predsjednika Rusije Kirila Dmitrijeva, moglo osloboditi 100 miliona barela ruske sirove nafte, što je gotovo jednako dnevnoj globalnoj proizvodnji.

Njemački kancelar Fridrih Merc izjavio je da je svako ublažavanje sankcija Rusiji pogrešno, dok je njegova ministarka ekonomije Katerina Rajhe kazala da je odluka vjerovatno podstaknuta unutrašnjim pritiskom u SAD.

- Šest od sedam članica G7 (svi osim SAD) izrazilo je veoma jasno mišljenje da to nije ispravan signal. Jutros smo saznali da je američka vlada očigledno odlučila drugačije. Vjerujemo da je to pogrešno. Trenutno postoji problem sa cijenom, ali ne i sa količinom. Zato želim znati koji su drugi motivi naveli američku vladu da donese tu odluku - kazao je Merc novinarima u Norveškoj.

Stabilizacija tržišta

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas da je cilj američkog poteza stabilizacija svjetskih tržišta energenata.

- U tom pogledu, naši interesi se poklapaju. Puno je rizika od rastuće krize u globalnom energetskom sektoru. Bez značajnih količina ruske nafte, stabilizacija tržišta je nemoguća - rekao je Peskov.

Prema podacima kompanije za analizu podataka Vorteks, oko 7,3 miliona barela nafte ruskog porekla nalazi se u plutajućim skladištima, dok je 148,6 miliona barela na brodovima u tranzitu.

Do 420.000 metričkih tona dizela i gasnog ulja trenutno se nalazi u plutajućim skladištima i moglo bi biti dostupno za prodaju na tržištu, prema podacima o praćenju brodova i trgovinskim izvorima.

SAD su privremeno ukinule sankcije na rusku naftu gotovo dvije sedmice nakon što su sa Izraelom započele zračne napade na Iran. Zbog tog rata zaustavljen je prolaz brodova kroz Ormuski moreuz, kojim se transportuje više od 20 posto svjetske nafte.

Međunarodna agencija za energiju (IEA), koju čine 32 zemlje, saopštila je juče da rat na Bliskom istoku izaziva najveći poremećaj u snabdijevanju naftom u istoriji.