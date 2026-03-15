Cijene nastavljaju rasti: Gorivo i globalna kriza prijete novim poskupljenjima u BiH

Troškovi života u Bosni i Hercegovini i dalje rastu, što sve više opterećuje kućne budžete građana.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, potrošačke cijene u januaru porasle su u prosjeku za 0,9 posto u odnosu na decembar prošle godine, dok je na godišnjem nivou inflacija iznosila 3,6 posto.

Upozorenje stručnjaka

Rast cijena posebno je izražen kod hrane, režija i zdravstvenih usluga, koje čine veliki dio potrošnje prosječnog domaćinstva.

Ekonomisti upozoravaju da bi dodatnu nestabilnost mogla donijeti globalna situacija, posebno na tržištu energenata.

Sukobi na Bliskom istoku već izazivaju neizvjesnost, a eventualni rast cijena goriva mogao bi pokrenuti novi talas poskupljenja.

Koliko će eventualno poskupljenje goriva uticati na cijene osnovnih životnih namirnica teško je precizno procijeniti, ali ekonomisti upozoravaju da rast cijena goriva gotovo uvijek izaziva lančanu reakciju na tržištu.

- Tu se mora nešto poraditi jer ova inflacija koja se pojavljuje, to je puzeća inflacija, ali na kraju godine, prošle smo imali realno gledano inflaciju koja je bila u brutu 6,2, odnosno 4,5 posto. Gledajući krizu sada sa agresijom koju vrše Izrael i SAD na Iran, definitivno je to nešto što će poljuljati i ozbiljno ugroziti standard cijelog svijeta - navodi za BHRT ekonimist Zoran Pavlović.

Globalna dešavanja

Uticaj globalnih dešavanja već se osjeti kroz rast cijena goriva, što u udruženjima potrošača ocjenjuju neopravdanim.

Smatraju da bi eventualna poskupljenja komunalnih usluga mogla biti odgođena zbog izborne godine.

- Ne vjerujem da su sve naše pumpadžije išle jutros u neku nabavku novih količina roba da bi ovako bile visoke cijene. Ovdje je zaista neophodna malo jača kontrola - kaže Murisa Marić iz Udruženja građana "Don".

- S obzirom da je veliki broj komunalnih javnih preduzeća pod ingerencijom određenih stranaka, možda neće zbog izbornih rezultata odmah krenuti, ali kad prođu izbori možete očekivati svašta - rekao je Jovan Vasilić iz Udruženja potrošača "Zvono".

Da su građani već prinuđeni smanjivati potrošnju pokazuju i podaci Zavoda za statistiku Republike Srpske, prema kojima je u januaru zabilježen pad prometa u maloprodaji, što ukazuje na to da kućni budžeti sve teže podnose rast troškova života.