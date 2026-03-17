Australija povećala kamatne stope zbog straha od inflacije

Rezervna banka Australije povećala je kamatne stope usred energetskog šoka širom svijeta, a ovo povećanje vraća ciljanu kamatnu stopu centralne banke sa 3,85 posto na 4,1 posto na nivo iz februara 2025. godine, poništavajući olakšanje koje su ponudila dva smanjenja prošle godine.

Širenje sukoba na Bliskom istoku izazvalo je strahove od nestašice goriva i povećava pritisak na cijene širom svijeta, prisiljavajući globalne centralne banke da se pripreme za više kamatne stope, izvještavaju Luca Ittimani i Patrick Commins.

Očekivalo se da će australijska Rezervna banka (RBA) tako brzo povećati kamatne stope, a očekuje se da će centralne banke u SAD, Velikoj Britaniji, Evropskoj uniji, Japanu, Kanadi, Švicarskoj i Švedskoj ove sedmice ostaviti kamatne stope nepromijenjene.

U saopćenju koje prati odluku, upravni odbor RBA naveo je:

"Razvoj događaja na Bliskom istoku ostaje vrlo neizvjestan, ali prema širokom spektru mogućih scenarija mogao bi doprinijeti globalnoj i domaćoj inflaciji."