Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

RAT S IRANOM

Australija povećala kamatne stope zbog straha od inflacije

Razvoj događaja na Bliskom istoku ostaje vrlo neizvjestan

Povećane kamatne stope. Platforma X

Dž. R.

17.3.2026

Rezervna banka Australije povećala je kamatne stope usred energetskog šoka širom svijeta, a ovo povećanje vraća ciljanu kamatnu stopu centralne banke sa 3,85 posto na 4,1 posto na nivo iz februara 2025. godine, poništavajući olakšanje koje su ponudila dva smanjenja prošle godine.

Širenje sukoba na Bliskom istoku izazvalo je strahove od nestašice goriva i povećava pritisak na cijene širom svijeta, prisiljavajući globalne centralne banke da se pripreme za više kamatne stope, izvještavaju Luca Ittimani i Patrick Commins.

Očekivalo se da će australijska Rezervna banka (RBA) tako brzo povećati kamatne stope, a očekuje se da će centralne banke u SAD, Velikoj Britaniji, Evropskoj uniji, Japanu, Kanadi, Švicarskoj i Švedskoj ove sedmice ostaviti kamatne stope nepromijenjene.

U saopćenju koje prati odluku, upravni odbor RBA naveo je:

"Razvoj događaja na Bliskom istoku ostaje vrlo neizvjestan, ali prema širokom spektru mogućih scenarija mogao bi doprinijeti globalnoj i domaćoj inflaciji."

# INFLACIJA
# AUSTRALIJA
# KAMATNE STOPE
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.