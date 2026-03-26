Poremećaji na tržištu energenata podigli cijenu pšenice

Rast cijena pšenice uzrokovan je poskupljenjem i nestašicom energenata, kao i naglim rastom cijena vještačkog đubriva, čija osnovna sirovina dolazi iz regiona Perzijskog zaljeva i Arapskog poluostrva, pogođenog ratnim dešavanjima.

Ipak, povećanje cijena brašna zasad se ne očekuje, uprkos rastu cijene pšenice, jer kompanija Montemlin raspolaže zalihama od oko dvije hiljade tona ove žitarice, izjavio je njen vlasnik Žarko Rakčević.

Nema poskupljenja brašna

Prema njegovim riječima, iako je na svjetskim berzama došlo do rasta cijene pšenice od 10 do 15 posto, uključujući i najvažniju evropsku berzu Matif, to za sada neće uticati na cijenu brašna.

- Do skoka cijena pšenice došlo je usled poskupljena i nestašice energenata i vrtoglavog rasta cijena vještačkog đubriva, jer osnovna sirovina za vještačko đubrivo stiže upravo iz persijskog zaliva i sa Arabijskog poluostrva, regiona zahvaćenog ratom - rekao je Rakčević za Dan.

On upozorava da poremećaji na tržištu nafte, izazvani eskalacijom sukoba na Bliskom istoku koja traje već 26 dana, već sada imaju ozbiljne posljedice po globalnu ekonomiju.

Rakčević ističe da se situacija pažljivo prati, jer su energenti ključni faktor u proizvodnji pšenice, a time i formiranju cijene brašna.

- Dobro je što najveći izvoznik pšenice u regionu - Srbija, posjeduje velike zalihe zbog veoma dobrog roda, jer su 2024. i prošla godina bile godine dobrih prinosa. Postoje zalihe, a sadašnja berzanska cijena na svjetskom tržištu nije bila previše interesantna za izvoznike pšenice, jer je na regionalnom tržištu bila skoro ista, ili čak viša, nego na svjetskoj pijaci, pa ne bi trebalo očekivati u kratkom roku povećanja cijena brašna - kazao je Rakčević, koji se bavi i hotelijerstvom.

Turizam u narednoj sezoni

Govoreći o turizmu, on smatra da aktuelna situacija može imati i pozitivne i negativne posljedice na predstojeću sezonu.

- Negativne efekte mogu očekivati turistički subjekti koji se oslanjaju na inotržište. Sve kalkulacije kad je u pitanju dolazak gostiju sa daljih destinacija pravljene su po starim cijenama avionskog prevoza, a sada je izvjesno da će se to vrlo brzo promijeniti. Veoma brzo će, kako se najavljuje, doći do skoka avio-karata zbog ogromnog skoka cijene kerozina. Zbog izvjesnog rasta cijene avio-prevoza, već imamo zahtjev od naših partnera iz daljih destinacija, iz Poljske, Češke, Francuske, da se prispitaju i ugovori i smanje slotovi letova - saopćio je Rakčević.

S druge strane, očekuje se veći dolazak gostiju iz regiona, posebno iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije, ali i iz Kosova, Albanije i Slovenije.

- U ovakvoj geopolitičkoj situaciji, gosti iz nama bliskih destinacija osjećaju se bezbjednijim na primorju bližem svojoj zemlji - rekao je Rakčević.