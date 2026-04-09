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SARAJEVO DOMAĆIN

Briga o ljudima kao nova vrijednost: "Balance konferencija" donosi alate za motivaciju, mentalno zdravlje i održivi radni ambijent

Više od 300 učesnika i 75 kompanija istražuje savremeni poslovni balans

Briga o ljudima kao nova vrijednost: Konferencija donosi alate za motivaciju, mentalno zdravlje i održivi radni ambijent. Ustupljena fotografija

I. Š.

9.4.2026

Sarajevo će 16. aprila biti domaćin Balance Conference 2026, jednog od najvažnijih poslovnih i wellbeing događaja u regiji. Konferencija okuplja 300 učesnika iz 75 kompanija, uz 20 influencera, i fokusira se na balans između privatnog i poslovnog života. Zlatni sponzor je Balans+, a pokrovitelj Lukavac Cement.

Program obuhvata teme mentalnog zdravlja, svakodnevnih navika i pobjedničkog mindseta, uz predavanja Janice Kostelić, Jasne Bajraktarević i Zeynep Aksoy. 

Poseban segment je dodjela Balance Excellence Award 2026, koja nagrađuje kompanije koje brinu o zaposlenima i postavljaju nove standarde poslovanja.

- Cilj konferencije je pružiti učesnicima inspiraciju, konkretne alate i osjećaj balansa koji će koristiti u svakodnevnom životu i radu - ističu organizatori.

# KONFERENCIJA
# SARAJEVO
# JASNA BAJRAKTAREVIĆ
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