Briga o ljudima kao nova vrijednost: "Balance konferencija" donosi alate za motivaciju, mentalno zdravlje i održivi radni ambijent

Sarajevo će 16. aprila biti domaćin Balance Conference 2026, jednog od najvažnijih poslovnih i wellbeing događaja u regiji. Konferencija okuplja 300 učesnika iz 75 kompanija, uz 20 influencera, i fokusira se na balans između privatnog i poslovnog života. Zlatni sponzor je Balans+, a pokrovitelj Lukavac Cement.

Program obuhvata teme mentalnog zdravlja, svakodnevnih navika i pobjedničkog mindseta, uz predavanja Janice Kostelić, Jasne Bajraktarević i Zeynep Aksoy.

Poseban segment je dodjela Balance Excellence Award 2026, koja nagrađuje kompanije koje brinu o zaposlenima i postavljaju nove standarde poslovanja.

- Cilj konferencije je pružiti učesnicima inspiraciju, konkretne alate i osjećaj balansa koji će koristiti u svakodnevnom životu i radu - ističu organizatori.