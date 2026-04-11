Povratnik Eldin Okić razvija uspješan biznis: Ne brojimo krvna zrnca, već gledamo kvalitet ljudi

Prema riječima privrednika Eldina Okića, to je primjer kako upornost, znanje i pravovremena podrška mogu pretvoriti skroman početak u uspješnu ekonomsku priču.

U povratničkom mjestu Tarevci kod Modriče, iz malog podruma i sa svega nekoliko starih mašina, prije gotovo 14 godina započela je priča o porodičnom biznisu koji danas zapošljava 18 radnika i izvozi namještaj širom Evrope.

- Ja sam povratnik u Tarevce, mjesto pored Modriče. U podrumskim prostorijama, koje su danas pretvorene u skladište, pokrenuta je priča o proizvodnji namještaja - započinje Okić priču, vraćajući se na same početke.

Kako objašnjava u razgovoru za Fenu, ideja o pokretanju vlastitog biznisa nije došla slučajno. Prethodilo joj je iskustvo rada u klasičnom salonu namještaja, gdje je iz prve ruke uočio nedostatke serijske proizvodnje.

- Vidjeli smo da namještaj koji se radi serijski često ne ispunjava želje kupaca. To nas je navelo da pokušamo drugačije, da krenemo s malo znanja, puno volje i osnovnom opremom, i da radimo namještaj po mjeri. Tako je nastala firma koja danas zapošljava oko 20 radnika i predstavlja ozbiljnu priču - kaže Okić.

Njegova lična priča duboko je vezana za ovaj kraj. Iako je rođen u Zenici, porijeklo ga je vratilo u Tarevce kod Modriče, gdje je njegov otac zasnovao porodicu.

- Moj otac je iz Tarevaca, otišao je kao momak u Zenicu, gdje smo i mi rođeni. Pred rat smo se doselili ovdje, a nakon rata dejstava i povratka, javila se potreba da pronađemo svoje mjesto pod nebom. To je bio posao koji smo znali raditi i odlučili smo uložiti svu energiju i znanje - prisjeća se.

Prvi koraci bili su skromni i, kako sam kaže, pomalo i naivni.

- U ovom prostoru smo bili nepunih godinu dana, sa starim, osnovnim mašinama. Možda nas je spasilo i to naše neznanje, jer nismo ni bili svjesni šta nas sve čeka i šta ćemo morati uraditi da dođemo do nivoa na kojem smo danas - govori Okić.

Firma je zvanično počela s radom 18. juna 2012. godine. Tada su, uz nekoliko zastarjelih mašina i minimalne resurse, supruga i on pokretali proizvodnju.

- Imali smo mašine iz 1973. godine. Supruga i ja smo radili, imali smo mali salon u Modriči, a sav namještaj se proizvodio ovdje, u podrumu - kaže Okić.

Prva zapošljavanja bila su prirodan slijed rasta, ali prava prekretnica dolazi nekoliko godina kasnije, 2016. godine, kada firma dobija poticaj Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica.

- To nije bila samo finansijska injekcija, već i svojevrsna potvrda da imamo nekoga iza sebe. To je s moralne strane bilo izuzetno važno - naglašava Okić.

Dodaje da je upravo ta podrška pokrenula lančanu reakciju razvoja.

- Kupili smo CNC mašinu, ali to je povuklo niz dodatnih ulaganja. Morali smo proširiti pogon, napraviti novu halu, pojačati ventilaciju i kompresore, nabaviti dodatne mašine i obezbijediti više materijala. Sve to kako bi zaokružili proizvodni proces i ispunili obaveze iz ugovora - objašnjava.

Ugovor je podrazumijevao i zapošljavanje povratnika, ali je firma otišla i korak dalje.

- Bili smo obavezni zaposliti pet povratnika, ali smo zaposlili još tri osobe. Dakle, umjesto pet, zaposlili smo osam radnika. Ta investicija nas je učinila konkurentnijim i bržim, što je dovelo do veće potražnje za našim proizvodima - kaže Okić.

Danas firma zapošljava 18 radnika iz Modriče i susjednog Vukosavlja, a proizvodnja se odvija u pogonu od 850 kvadratnih metara, koji je opremljen savremenim mašinama.

Posebno ističe važnost mladih radnika koji su odlučili ostati u svojoj sredini.

- To su uglavnom mladi ljudi. Nažalost, obrazovni sistem nas ne prati, dolaze iz potpuno drugih struka, poput ugostiteljstva ili frizerskih škola. Dolaze bez znanja, što nam otežava posao, ali kroz rad i obuku oni ovdje uče zanat i to im postaje osnovno zanimanje - ističe.