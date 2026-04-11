Povratnik Eldin Okić razvija uspješan biznis: Ne brojimo krvna zrnca, već gledamo kvalitet ljudi

U povratničkom mjestu Tarevci kod Modriče, iz malog podruma i sa svega nekoliko starih mašina, prije gotovo 14 godina započela je priča o porodičnom biznisu koji danas zapošljava 18 radnika i izvozi namještaj širom Evrope.
Prema riječima privrednika Eldina Okića, to je primjer kako upornost, znanje i pravovremena podrška mogu pretvoriti skroman početak u uspješnu ekonomsku priču.
- Ja sam povratnik u Tarevce, mjesto pored Modriče. U podrumskim prostorijama, koje su danas pretvorene u skladište, pokrenuta je priča o proizvodnji namještaja - započinje Okić priču, vraćajući se na same početke.
Kako objašnjava u razgovoru za Fenu, ideja o pokretanju vlastitog biznisa nije došla slučajno. Prethodilo joj je iskustvo rada u klasičnom salonu namještaja, gdje je iz prve ruke uočio nedostatke serijske proizvodnje.
- Vidjeli smo da namještaj koji se radi serijski često ne ispunjava želje kupaca. To nas je navelo da pokušamo drugačije, da krenemo s malo znanja, puno volje i osnovnom opremom, i da radimo namještaj po mjeri. Tako je nastala firma koja danas zapošljava oko 20 radnika i predstavlja ozbiljnu priču - kaže Okić.
Njegova lična priča duboko je vezana za ovaj kraj. Iako je rođen u Zenici, porijeklo ga je vratilo u Tarevce kod Modriče, gdje je njegov otac zasnovao porodicu.
- Moj otac je iz Tarevaca, otišao je kao momak u Zenicu, gdje smo i mi rođeni. Pred rat smo se doselili ovdje, a nakon rata dejstava i povratka, javila se potreba da pronađemo svoje mjesto pod nebom. To je bio posao koji smo znali raditi i odlučili smo uložiti svu energiju i znanje - prisjeća se.
Prvi koraci bili su skromni i, kako sam kaže, pomalo i naivni.
- U ovom prostoru smo bili nepunih godinu dana, sa starim, osnovnim mašinama. Možda nas je spasilo i to naše neznanje, jer nismo ni bili svjesni šta nas sve čeka i šta ćemo morati uraditi da dođemo do nivoa na kojem smo danas - govori Okić.
Firma je zvanično počela s radom 18. juna 2012. godine. Tada su, uz nekoliko zastarjelih mašina i minimalne resurse, supruga i on pokretali proizvodnju.
- Imali smo mašine iz 1973. godine. Supruga i ja smo radili, imali smo mali salon u Modriči, a sav namještaj se proizvodio ovdje, u podrumu - kaže Okić.
Prva zapošljavanja bila su prirodan slijed rasta, ali prava prekretnica dolazi nekoliko godina kasnije, 2016. godine, kada firma dobija poticaj Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica.
- To nije bila samo finansijska injekcija, već i svojevrsna potvrda da imamo nekoga iza sebe. To je s moralne strane bilo izuzetno važno - naglašava Okić.
Dodaje da je upravo ta podrška pokrenula lančanu reakciju razvoja.
- Kupili smo CNC mašinu, ali to je povuklo niz dodatnih ulaganja. Morali smo proširiti pogon, napraviti novu halu, pojačati ventilaciju i kompresore, nabaviti dodatne mašine i obezbijediti više materijala. Sve to kako bi zaokružili proizvodni proces i ispunili obaveze iz ugovora - objašnjava.
Ugovor je podrazumijevao i zapošljavanje povratnika, ali je firma otišla i korak dalje.
- Bili smo obavezni zaposliti pet povratnika, ali smo zaposlili još tri osobe. Dakle, umjesto pet, zaposlili smo osam radnika. Ta investicija nas je učinila konkurentnijim i bržim, što je dovelo do veće potražnje za našim proizvodima - kaže Okić.
Danas firma zapošljava 18 radnika iz Modriče i susjednog Vukosavlja, a proizvodnja se odvija u pogonu od 850 kvadratnih metara, koji je opremljen savremenim mašinama.
Posebno ističe važnost mladih radnika koji su odlučili ostati u svojoj sredini.
- To su uglavnom mladi ljudi. Nažalost, obrazovni sistem nas ne prati, dolaze iz potpuno drugih struka, poput ugostiteljstva ili frizerskih škola. Dolaze bez znanja, što nam otežava posao, ali kroz rad i obuku oni ovdje uče zanat i to im postaje osnovno zanimanje - ističe.
Jedan od njih je i Srđan, poslovođa u firmi, koji ovdje radi nepune dvije godine. Po struci tehničar za obradu drveta, u ovoj firmi je dobio priliku da znanje primijeni u praksi i napreduje.
- Moj radni dan se sastoji od raspoređivanja ekipa na montaže, pripreme dokumentacije, pisanja koordinata za mašine i komunikacije s kupcima - objašnjava.
Za njega je posao u ovoj firmi bio i životna prekretnica.
- Kao i većina mladih, imao sam plan otići iz BiH. Međutim, kada sam došao ovdje, dobio sam podršku direktora i priliku da radim kao poslovođa. Uspio sam se uklopiti i finansijski i životno - kaže Srđan, dodajući da danas ima porodicu i stabilan život u svojoj sredini.
Okić naglašava da u njegovoj firmi rade ljudi različitih nacionalnosti, ali da to nikada nije bilo pitanje.
- Ako želite napredovati u biznisu, ne brojite krvna zrnca, već gledate kvalitet ljudi. To je za nas potpuno normalno. Svi smo pod istim nebom, pričamo isti jezik i mnogo se bolje razumijemo nego s ljudima iz dalekih zemalja - poručuje.
Njegov poslovni model zasniva se na kompletnom pristupu, od prvog kontakta s kupcem do završne ugradnje.
- Radimo sve - od mjerenja, projektiranja, proizvodnje do montaže. To je dug proces, ali uz dobar tim, tehnologiju i iskustvo uspijevamo ga realizirati - kaže Okić.
Upravo kvalitet i odnos prema kupcima pokazali su se kao ključ uspjeha.
- Posao se gradi na povjerenju. Svaki dobro odrađen posao otvara nova vrata. Više od 90 posto mušterija dolazi po preporuci - ističe Okić.
Zahvaljujući tome, poslovanje se proširilo i van granica zemlje. Proizvode izvozi u kontinuitetu, najviše prema Njemačkoj, Švicarskoj i Austriji, uglavnom za ljude koji su porijeklom s naših proostora. U posljednje vrijeme puno posla otpada i na Hrvatsku, posebno primorje.
Govoreći o širem kontekstu povratničkog života, Okić smatra da su rezultati mogli biti bolji.
- Nije problem što je uloženo malo, već što sredstva nisu uvijek otišla u prave ruke, odnosno onima koji zaista žele raditi i stvarati. To je stvorilo i određenu negativnu sliku - kaže Okić u razgovoru za Fenu.
Ipak, naglašava da podrška nije samo finansijska.
- Važno je znati da niste sami, da imate nekoga iza sebe. To daje dodatnu snagu i motivaciju - dodaje on.
Kada je riječ o budućnosti, planovi postoje, ali izazovi su jasni.
- Želimo proširenje, ali nam je potreban dodatni prostor i radna snaga, koje nažalost nedostaje. Cilj nam je zaposliti što više ljudi koji žele živjeti od svog rada - ističe ovaj uspješni poduzetnik.
U toj budućnosti vidi i ulogu svoje djece. Iako mu kćerka danas gradi karijeru u inozemstvu, u jednoj od najvećih svjetskih IT kompanija, nada se njenom povratku.
- Završila je jedan od najboljih ekonomskih fakulteta u Evropi i dobila posao u velikoj kompaniji. Ono što mi ne možemo ponuditi, tamo ima, ali vjerujem da će se jednog dana vratiti i zajedno s nama podići firmu na još viši nivo - kaže Okić.