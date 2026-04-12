Trećina stranih investitora se žali na BiH: Imamo potencijal, ali moramo postati funkcionalniji

- U izvještajima i medijskim sažecima Poslovnog barometra kao glavni razlozi nezadovoljstva navode se složena administrativna struktura, rascjepkan regulatorni okvir, spore procedure, administrativne barijere i politička nepredvidivost. I sama zvanična objava FIC-a uz Poslovni barometar 2025. naglašava da su upravo regulatorno i administrativno okruženje, kao i potreba za jačanjem institucionalne sigurnosti, efikasnije administracije i regulatorne stabilnosti, među ključnim izazovima za investitore – istakao je Makarević.

Nedim Makarević, izvršni direktor Vijeća stranih investitora u BiH (FIC BiH), za „Avaz“ je prokomentarisao ove podatke kazavši da to što 38 posto kompanija nije zadovoljno uslovima poslovanja u BiH govori da investitori ne osporavaju potencijal zemlje, nego ukazuju na slabosti sistema.

Prema tim podacima, gotovo 38 posto kompanija nije zadovoljno postojećim uslovima poslovanja. Ipak, uprkos tim poteškoćama, investitori i dalje iskazuju značajno povjerenje u tržište. Čak 90 posto ispitanika preporučuje BiH kao poželjnu destinaciju za ulaganje, dok 65 posto njih planira nova ili dodatna ulaganja u naredne tri godine.

Poslovno okruženje u Bosni i Hercegovini i dalje je opterećeno brojnim strukturnim izazovima, među kojima se posebno izdvajaju složena administracija, rascjepkan regulatorni okvir i manjak predvidivosti. To se navodi u najnovijem poslovnom barometru za 2025. godinu, koji analizira stanje poslovnog i investicionog ambijenta na osnovu ankete među članicama Vijeća stranih investitora.

Na pitanje šta bi se moglo poboljšati Makarević odgovara da, prije svega, investitorima treba predvidivost.

- To znači manje preklapanja nadležnosti, brže izdavanje dozvola, jasnije procedure, digitalizaciju administracije i stabilniji regulatorni okvir. Drugim riječima, BiH ne mora postati savršena da bi bila privlačnija, ali mora postati funkcionalnija. Kada investitor zna koliko traje procedura, ko donosi odluku i kakva su pravila igre za šest ili dvanaest mjeseci unaprijed, tada je spremniji ulagati i širiti poslovanje. Upravo zato FIC u zvaničnim porukama nakon predstavljanja Barometra insistira na institucionalnoj sigurnosti, efikasnijoj administraciji i regulatornoj stabilnosti kao prioritetima – kazao je.

Snažan signal

S druge strane, podatak da više od 90 posto kompanija preporučuje BiH za ulaganja veoma je snažan signal, kaže Makarević. Objašnjava da to znači da investitori koji su već prisutni na našem tržištu, uprkos problemima, i dalje vide realan poslovni potencijal.

- Zvanični FIC-ov sažetak navodi da više od 90 posto članica smatra BiH pogodnom za investiranje i ostanak, da 60 posto planira reinvestirati, te da nijedna velika kompanija sa stranim kapitalom ne planira zatvaranje pogona niti povlačenje iz BiH. To je važna poruka jer pokazuje da je povjerenje u tržište i dalje visoko, ali i da investitori očekuju da institucije uklone prepreke koje usporavaju dalji rast – kazao je Makarević.

Ukupan doprinos članica Vijeća stranih investitora premašuje devet milijardi maraka, uz više od 20.000 zaposlenih. Iako je porez na dobit od 10 procenata među najnižim u Evropi, administrativne prepreke i utjecaj dnevne politike često stvaraju nesigurnost među investitorima. Sve ovo trebalo bi da služi kao važan osnov za kreiranje politika i mjera koje mogu unaprijediti poslovni ambijent u Bosni i Hercegovini.

Prednosti BiH

Makarević je istakao da BiH ima stvarne komparativne prednosti: geografski položaj, relativno konkurentne troškove, domaću radnu snagu i pristup regionalnim i evropskim tržištima.

- Drugo, najveći dio povjerenja danas dolazi od onih koji su već ovdje i koji iz iskustva znaju da se, uprkos teškoćama, u BiH može poslovati i razvijati. Zato je ključno da taj postojeći kapital i postojeće povjerenje pretvorimo i u signal za nove investitore, a to je moguće samo ako se poboljša poslovni ambijent. FIC također navodi da je najveći fokus ulaganja usmjeren na ljudske resurse i razvoj kadrova, što dodatno pokazuje da investitori u BiH ne vide samo kratkoročan profit, nego i prostor za dugoročniji razvoj – objasnio je.