Opala prodaja najvećih evropskih luksuznih brendova u Dubaiju i Abu Dhabiju zbog sukoba u Iranu

Prodaja najvećih evropskih luksuznih brendova značajno je pala u Dubaiju i Abu Dhabiju, dok sukob s Iranom pogađa najbrže rastuće tržište sektora vrijednog 400 milijardi dolara.
Prema podacima iz marta, luksuzne kuće bilježe pad prodaje od 30 do 50 posto u Mall of the Emirates u Dubaiju u odnosu na isti mjesec prošle godine.
Posjeta ovom centru pala je za 15 posto, dok je promet u većem Dubai Mallu, popularnom među turistima, pao za oko 50 posto. U Abu Dhabiju je Galleria mall zabilježio blaži pad, oko deset posto, prenosi Reuters.
Sukob je narušio imidž Dubaija kao centra glamura i stabilnosti, nakon što su iranski dronovi više puta gađali aerodrom i infrastrukturu, a hotel Burj Al Arab pretrpio štetu od krhotina presretnutih projektila.
Industrija luksuza, koja je nakon pandemije izgubila više od 100 milijardi eura tržišne vrijednosti, sada bilježi novi udarac.
- Bliski istok je bio strateška regija s dvocifrenim rastom prihoda, ali sada je pogođen krizom - rekla je Carole Madjo iz Barclaysa.
Analitičari upozoravaju da će oporavak trajati mjesecima, čak i ako diplomatski napori uspiju. Efekti sukoba, rast cijena nafte i putovanja, inflacija i mogući pad berzi, mogli bi oslabiti potrošačku potražnju i izvan Zaljeva, posebno u Sjedinjenim Državama.
LVMH, Kering i Hermès ove sedmice objavljuju kvartalne rezultate, a očekuje se da će utjecaj sukoba biti vidljiviji na profitima, koji se objavljuju polugodišnje.
Dubai, s niskim troškovima rada i poreza, ostaje jedno od najprofitabilnijih tržišta luksuza, gdje godišnja prodaja po kvadratnom metru višestruko nadmašuje globalni prosjek.