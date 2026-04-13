Opala prodaja najvećih evropskih luksuznih brendova u Dubaiju i Abu Dhabiju zbog sukoba u Iranu

Prodaja najvećih evropskih luksuznih brendova značajno je pala u Dubaiju i Abu Dhabiju, dok sukob s Iranom pogađa najbrže rastuće tržište sektora vrijednog 400 milijardi dolara.

Prema podacima iz marta, luksuzne kuće bilježe pad prodaje od 30 do 50 posto u Mall of the Emirates u Dubaiju u odnosu na isti mjesec prošle godine.

Posjeta ovom centru pala je za 15 posto, dok je promet u većem Dubai Mallu, popularnom među turistima, pao za oko 50 posto. U Abu Dhabiju je Galleria mall zabilježio blaži pad, oko deset posto, prenosi Reuters.

Sukob je narušio imidž Dubaija kao centra glamura i stabilnosti, nakon što su iranski dronovi više puta gađali aerodrom i infrastrukturu, a hotel Burj Al Arab pretrpio štetu od krhotina presretnutih projektila.