Kiseljak konačno dobija gas nakon 15 godina čekanja

U Kiseljaku su započeli radovi priključenja na transportni sistem BH-Gasa pod projektantskim nadzorom IGT d.o.o. Sarajevo u skladu s podnesenim zahtjevom od strane investitora VIK Kiseljak. Radovi su počeli nakon što se ispunjeni uslovi na temelju izdate Energetske saglasnosti od 04.07 2023. godine i izabrani izvođači radova Fagas d.o.o. Sarajevo i Ceste-Company d.o.o. Kiseljak.

BH-Gas je prije i poslije izvođenja radova izvršavao operativne radnje ispuštanja i zapunjavanja gasa na MRS, dok su ostale aktivnosti bile na izvođaču i nadzoru. Vrijeme dozvoljeno za izvođenje navedenih radova priključenja je bilo 24 sata, što je bilo sasvim dovoljno obzirom da su radovi izvršeni za 10 sati, počev od trenutka obustave gasa postojećem potrošaču na gasovodu Visoko-Brnjaci.

U narednom periodu se očekuje nastavak radova na uređenju gradilišta unutar kruga MRS Brnjaci kao i povezivanje odorizatorskog postrojenja na mjernu liniju prema Kiseljaku.

Operator transportnog sistema i investitor priključka sklopiti će ugovor kojim uređuju međusobna prava i obaveze u odnosu na vanredno stvaranje tehničkih uslova u transportnom sistemu uzimajući u obzir činjenice iz Glavnog projekta priključka plinovoda za područje Općine Kiseljak na MRS Brnjaci, urađen od strane IGT Sarajevo.

Uslovi za gasifikaciju Kiseljaka su stečeni još prije 15 godina, ali su radovi na realizaciji projekta izgradnje distributivne gasne mreže počeli tek dolaskom nove vlasti. Nakon što su izvršene sve pripremne radnji i dobijene sve potrebne dozvole, delegacija BH-Gasa na čelu s direktorom Dževadom Bečirevićem je početkom juna ove godine, zajedno s federalnim ministrom energije, rudarstva i industrije Vedranom Lakićem prisustvovala početku izgradnje distributivne gasne mreže u Kiseljaku. Tom prilikom su s općinskim načelnikom Mladenom Mišurićem – Ramljakem utvrdili dinamiku izgradnje i priključenja distributivne mreže na postojeću MRS.

Nakon Kiseljaka planirano je širenje gasne mreže i na Općinu Fojnica, što će dodatno povećati energetsku sigurnost i ekonomski razvoj ovog regiona.