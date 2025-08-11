Na kraju jula bilo 47.333 nezaposlenih, od toga 29.861 žena

Javna ustanova Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona na kraju jula u evidenciji nezaposlenih imala je 47.333 osobe, od čega su 29.861 žene - potvrdili su Feni iz Uredu direktora JU SZZDK-a.

Na kraju juna u evidenciji nezaposlenih bilo je 46.869 osoba, dok je zadnjeg dana maja posao u tom kantonu tražilo 46.275 osoba.

Ljeto je period u kojem se na biroe prijavljuju svršeni srednjoškolci koji nemaju namjeru studirati pa je na kraju juna u evidenciji nezaposlenih bilo 594 osoba više nego u maju, a na kraju jula 464 osobe više nego na kraju juna.

Na kraju prošle godine u evidenciji nezaposlenih u tom kantonu bilo je 46.476 osoba.

Najviše nezaposlenih sa visokom stručnom spremom (VSS) je pravnika - 325 (244 žene). Slijede ekonomisti 320 (252), Mašinski inžinjeri 143 (72) profesor razredne nastave 93 (91) i profesor engleskog jezika 93 (75).

Sa višom stručnom spremom u potrazi za poslom najviše je ekonomista - 50 (40), zatim pravnika 22 (17), učitelja predškolske djece 16 (16), građevinskih inžinjera 8 (6) i mašinskih inžinjera 8 (4). Sa srednjom stručnom spremom (SSS) u evidenciji nezaposlenih najviše je ekonomskih tehničara - 2.211 (1.886 žena), zatim maturanata gimnazije 1.563 (1.217), mašinskih tehničara 864 (411), medicinskih sestara 825 (698) i tekstilnih tehničara 528 (483).

Sa KV i VKV zvanjima najviše je nezaposlenih prodavača/trgovaca – 2.741 (2.468), zatim frizera 2.021 (1.953), kuhara 938 (782), bravara 878 (29) i automehaničara 749 (4).

Biro rada Zenica na kraju juna bilježio je 15.770 (10.029 žene) nezaposlenih. Visoko je u evidenciji nezaposlenih na kraju jula imao 5.635 (3.461), Zavidovići 5.114 (3.091), Tešanj 5.201 (3.052), Kakanj 4.947 (3.391), Žepče 3.546 (2.247), Maglaj 3.010 (2.024), Breza 1.336 (931), Olovo 1.117 (658), Vareš 589 (358), Doboj Jug 576 (353) i Usora 492 (266) osobe.