Zeničko-dobojski kanton izdvaja 3,4 miliona KM za studentske stipendije

Zeničko-dobojski kanton (ZDK) ove godine bilježi vidan rast u broju studentskih stipendija, kao i u ukupno izdvojenim sredstvima za podršku visokoškolskom obrazovanju.

Prema podacima Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta ZDK, u akademskoj 2024/2025. godini pravo na stipendiju ostvario je 1.581 student – što je 314 više u odnosu na prošlu godinu, kada je dodijeljeno 1.267 stipendija. To predstavlja povećanje od gotovo 25 posto.

Ministar obrazovanja Mirza Mušija naglašava da je u budžetu planirano 1.200.000 KM za tu svrhu.

– Za ovu namjenu resorno ministarstvo je iz budžeta izdvojilo ukupno 1.200.000 KM. Pojedinačna stipendija iznosi 750 KM i biće isplaćena jednokratno. Posebnu pažnju privukla je podrška za studente koji se školuju za deficitarna zanimanja i imaju prosjek ocjena 8,0 ili viši. Ove godine njih 175 dobija i dodatnu nagradu u istom iznosu – ukupno po 1.500 KM. U prošloj godini ovakvu vrstu dvostruke stipendije primilo je 69 studenata, što znači da je broj ovih stipendista povećan za više nego duplo, što predstavlja veoma važnu stvar za nas – izjavio je ministar Mušija.

Pored stipendija Ministarstva obrazovanja, značajna sredstva izdvaja i Ministarstvo za boračka pitanja ZDK, koje je za tu namjenu opredijelilo dodatnih 2.200.000 KM. Stipendije iz ovog fonda ostvarilo je 1.480 studenata – studenti prve godine dobijaju po 1.000 KM, dok studenti viših godina primaju po 1.400 KM, u osam jednakih mjesečnih rata.

Kanton izdvaja i dodatna sredstva za subvencioniranje smještaja u studentske domove, a podrška se pruža kroz resorno ministarstvo kako bi se studentima olakšalo studiranje.

Podaci iz 2025. godine potvrđuju da je podrška studentima u ZDK trenutno na historijski najvišem nivou – više od 3.000 mladih korisnika ostvaruje stipendiju iz jednog od dva kantonalna fonda i za stipendije se izdvaja ukupno 3,4 miliona KM, prenosi Press služba ZDK.