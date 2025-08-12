Na listi 100 najvećih poreskih dužnika u RS su i "Elektro Doboj", opština Sokolac i "Andrićgrad"

Najvećih 100 poreskih dužnika u Republici Srpskoj duguje 237,7 miliona KM, a među njima su i javna preduzeća, jedna lokalna zajednica i nekoliko sportskih klubova.

Preduzeća u stečaju su definitivno najveći dužnici i njihovi dugovi se vuku godinama, ali na neslavnom spisku se nalaze i poreski obveznici koji su poslovno aktivni.

Poreski dug

Među njima je operator distributivnog sistema "Elektro Doboj“ koji posluje u sistemu holdinga "Elektroprivrede RS“. Poreski dug "Elektro Doboja“ zaključno sa krajem juna ove godine iznosi 801.044 KM.

To je za Fenu potvrdio i vršilac dužnosti direktora preduzeća Slaven Dujković koji kaže da se radi o porezu na dividendu.

- Dug je iz ove godine, a imamo problema sa plaćanjem obaveza jer imamo potraživanja od Matičnog preduzeća ERS. Dakle, ne dugujemo doprinose radnicima - tvrdi Dujaković.

Na pitanje koliko potražuju od ERS, Dujaković odgovara: "dosta“.

- Ne bih da pričam o iznosu, jer iz Matično preduzeće ima svojih problema u nabavci struje i slično, ali vjerujem da će sve biti u redu - dodaje Dujaković.

Povećanje cijene mrežarine

Upravo su "Elektro Doboj“ i ostala četiri operatora distributivnih sistema ERS podnijela zahtjev kod Regulatorne komisije za energetiku za povećanje cijene mrežarine za sve krajnje potrošače. U prosjeku, domaćinstva koja troše 500 kilovata na sat bi mjesečno plaćala račun za struju veći za 12 KM.

Na listi najvećih poreskih dužnika je i preduzeće "Andrićgrad“ d.o.o. Višegrad koje duguje oko 1,2 miliona KM poreza i doprinosa, zaključno sa 30. junom ove godine. Osnivači ovog preduzeća su Vlada RS, opština Višegrad i preduzeće "Lotika“ d.o.o. "Mokra Gora“.

Poreze duguje i opština Sokolac (1,4 miliona KM), Gradska razvojna agencija Doboj (oko 1,4 miliona KM), Centar za socijalni rad Prijedor (oko milion KM), dok su u samom vrhu dužnika „Niskogradnja“ Laktaši (10,8 miliona KM) i „Kosmos“ a.d. Banja Luka (9,9 miliona KM).

Tri sportska kluba koja su bila među 100 najvećih poreskih dužnika na kraju prve polovine godine u RS su: FK „Rudar“ Prijedor (2,2 miliona KM), KK „Igokea“ Laktaši (oko 1,4 miliona KM) i RK „Borac“ (775.184 KM).