Na Banjalučkoj berzi promet 13.483,80 KM

Na današnjem trgovanju na Banjalučkoj berzi ostvaren je promet od 13.483,80 KM, kroz pet transakcija.

Vrijednost BIRS indeksa se nije promjenila i iznosi 835,61 poen.

Na standardnom berzanskom tržištu najveći promet je ostvaren akcijama Krajinapetrol a.d. Banja Luka u iznosu 705,60 KM, po prosječnoj cijeni 0,84 KM po akciji.

Ukupan promet obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 12.253,20 KM, a najviše je trgovano obveznicama Republika Srpska - ratna šteta 17 u vrijednosti 7.500 KM. Nije bilo promjene prosječne cijene, objavila je Banjalučka berza.