DNEVNI IZVJEŠTAJ

Na Banjalučkoj berzi promet 13.483,80 KM

FENA

14.8.2025

Na današnjem trgovanju na Banjalučkoj berzi ostvaren je promet od 13.483,80 KM, kroz pet transakcija.

Vrijednost BIRS indeksa se nije promjenila i iznosi 835,61 poen.

Na standardnom berzanskom tržištu najveći promet je ostvaren akcijama Krajinapetrol a.d. Banja Luka u iznosu 705,60 KM, po prosječnoj cijeni 0,84 KM po akciji.

Ukupan promet obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 12.253,20 KM, a najviše je trgovano obveznicama Republika Srpska - ratna šteta 17 u vrijednosti 7.500 KM. Nije bilo promjene prosječne cijene, objavila je Banjalučka berza.

# BANJALUČKA BERZA
# TRANSAKCIJE
