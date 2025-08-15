Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

TROŠKOVI RASTU

Sindikalna potrošačka korpa za juli iznosi 3.202,70 KM

U kategoriji prehrana korištene su cijene iz tri trgovačka centra za 86 artikala

Ilustracija. Pixels

FENA

15.8.2025

Sindikalna potrošačka korpa koju je Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine (SSSBiH) izračunao za juli 2025. iznosi 3.202,70 KM.

Prosječna plata

Prosječna plata isplaćena u Federaciji BiH za maj 2025. iznosila je 1.590 KM (posljednji podatak objavljen od strane Federalnog zavoda za statistiku), dok minimalna plata prema Odluci Vlade FBiH iznosi 1.000 KM.

Pokrivenost Sindikalne potrošačke korpe prosječnom platom je 49,64 posto, a minimalnom platom 31,22 posto.

Potrošačka korpa

Prilikom izrade Sindikalne potrošačke korpe u obzir je uzeta prosječna plata isplaćena u Federaciji BiH, te minimalni troškovi života četveročlane porodice koju čine dvije odrasle osobe i dva djeteta, od kojih je jedno u srednješkolskom, a drugo u uzrastu osnovca.

Samu potrošačku korpu čine: prehrana - 45,35 posto, stanovanje i komunalne usluge - 14,41 posto, higijena i održavanje zdravlja - 9,65 posto, obrazovanje i kultura - 8,12 posto, odjeća i obuća - 11,24 posto, prijevoz - 4,99 posto, te održavanje domaćinstva - 6,25 posto.

U kategoriji prehrana korištene su cijene iz tri trgovačka centra za 86 artikala. Kada je riječ o higijeni i održavanju zdravlja ubrojani su troškovi za 10 stavki, a za stanovanje i komunalne usluge troškovi za šest stavki, saopćeno je iz SSSBiH.

# FBIH
# POTROŠAČKA KORPA
# PLATA
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.