Sprovedena analiza: Više od 2 milijarde KM potrošeno bez osnovnih pravila javnih nabavki, vrijeme je za promjene

Agencija za javne nabavke Bosne i Hercegovine provela je prvu sveobuhvatnu analizu primjene izuzeća od Zakona o javnim nabavkama (član 10a), u periodu od 2023. do 2025. Rezultati su zabrinjavajući: više od dvije milijarde KM javnog novca potrošeno je bez primjene osnovnih principa transparentnosti, konkurencije i jednakog tretmana.

Ova analiza predstavlja ključni korak u pripremi novog Zakona o javnim nabavkama, koji bi trebao donijeti snažnije mehanizme kontrole i veću odgovornost u trošenju javnih sredstava.

Ključni nalazi analize

U 2023. godini evidentirano je gotovo 19.000 izuzeća, ukupne vrijednosti oko 660 miliona KM

U 2024. godini broj izuzeća smanjen je na 14.399, ali je vrijednost porasla na 1,14 milijardi KM

U prvih pet mjeseci 2025. godine realizovano je dodatnih 160 miliona KM kroz izuzeća

Najveći iznosi vezani su za kredite, koncesije, pravne usluge i određene infrastrukturne oblasti

Značajan dio izuzeća odnosi se na velike subjekte i sektorske ugovorne organe, što ukazuje na sistemske prakse.

Šta nam govore ovi podaci?

Ovakav trend ukazuje na regulatorne praznine koje otvaraju prostor za korupcijske rizike, slabe tržišnu konkurenciju i dovode u pitanje efikasno upravljanje javnim sredstvima.

"Javnost ima pravo da zna kako se troši svaki konvertibilni fening iz budžeta", ističu iz Agencije za javne nabavke.

Mjere koje Agencija predlaže u novom Zakonu

Obaveza objavljivanja posebnog Plana nabavki izuzeća, pored redovnog plana javnih nabavki.

Obaveza objavljivanja Izvještaja o realizaciji izuzeća, radi potpune transparentnosti.

Posebni kontrolni mehanizmi za izuzeća visoke vrijednosti.

Jasnije razgraničenje između javnih nabavki i ugovora pod posebnim režimima (koncesije, JPP), uz veći nadzor.

Ovo je prvi put da se izuzeća analiziraju na ovako sveobuhvatan način. Na osnovu nalaza, Agencija će ugraditi konkretne mjere u novi zakon, kako bi se osiguralo da nijedan segment javne potrošnje ne ostane netransparentan.

"Vrijeme je da se prekine s praksom prekomjernog oslanjanja na izuzeća. Javna sredstva moraju biti trošena jasno, odgovorno i u interesu svih građana Bosne i Hercegovine", poručili su iz Agencije.