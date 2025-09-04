Ko će naslijediti Armanijevu imperiju nakon njegove smrti?

Legendarni italijanski dizajner Đorđo Armani (Giorgio) i osnivač istoimene modne imperije, preminuo je danas u 91. godini života. Tokom svoje karijere, on je izgradio globalno prepoznatljiv brend poznat po sofisticiranoj jednostavnosti i eleganciji.

Iako nije imao djece, Armani je pažljivo osmislio plan sukcesije kako bi obezbijedio kontinuitet i dugoročnu stabilnost svoje kompanije.

Plan sukcesije

Armani je jasno izrazio želju da proces sukcesije bude postepen i organski, kako bi se izbjegli nagli preokreti u poslovanju. U intervjuu za Financial Times, izjavio je:

- Moj plan za sukcesiju sastoji se od postepenog prijenosa odgovornosti koje sam uvijek nosio na one najbliže meni... kao što su Leo Del'Orko, članovi moje porodice i cijeli radni tim. Želio bih da sukcesija bude organska, a ne trenutak prekida - rekao je Armani.

Ovaj pristup ukazuje na njegovu posvećenost očuvanju kreativne vizije i stabilnosti brenda.

Armani je jedini vlasnik kompanije koju je osnovao 1975. godine sa svojim pokojnim partnerom Serđiom Galeotijem, a koja je u 2024. godini ostvarila prihod od 2,3 milijarde eura.

Ključni akteri u sukcesiji

Među osobama koje će igrati ključnu ulogu u budućem vođenju kompanije su:

Leo (Pantaleo) Del'Oro: Dugogodišnji saradnik i desna ruka Armanija, Del'Orko je od 1977. godine na čelu muške dizajnerske divizije. Njegovo duboko razumijevanje brenda čini ga prirodnim kandidatom za preuzimanje kreativne odgovornosti.

Roberta Armani: Armanijeva sestra, koja je aktivno uključena u poslovanje kompanije, posebno u oblasti odnosa sa javnošću i promocije.

Rodice Silvana i Roberta Armani: Silvana je radila u dizajnu, dok je Roberta bila zadužena za odnose s javnošću.

Rođak Andrea Kamerana - bio je angažovan na komercijalnom dijelu posla.

Đorđo Armani Fondacija : Osnovana 2016. godine, fondacija ima za cilj očuvanje upravljačkih prava i stabilnosti kompanije. Prema posljednjim informacijama, fondacija će posjedovati deo udjela u kompaniji, dok će ostatak biti dodijeljen porodici.

Struktura vlasništva i upravljanja

Prema statutima kompanije, kapital je podijeljen u šest kategorija sa različitim pravima glasa i ovlaštenjima. Ova podjela, koja je posljednji put izmijenjena u septembru, uključuje i kategorije bez prava glasa, čime se smanjuje mogućnost nesuglasica među nasljednicima.

Đorđo Armani je pažljivo osmislio plan sukcesije koji uključuje ključne saradnike i članove porodice. Ovaj postepeni pristup omogućava očuvanje njegove kreativne vizije i stabilnosti brenda, osiguravajući da njegov modni imperijum nastavi da raste i evoluira i u budućnosti.