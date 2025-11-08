Sarajlija izvršio tešku krađu u Širokom Brijegu, uhapšen u Mostaru

Brzom i efikasnom reakcijom policijskih službenika PU Široki Brijeg rasvijetljeno je krivično djelo Teška krađa iz člana 287. KZ FBiH koje je počinjeno jutros oko 04.13 sati na benzinskoj pumpi Holdina na Visokoj Glavici u Širokom Brijegu.

Kako je rečeno iz MUP-a Zapadnohercegovačkog kantona, operativnim radom na terenu policijski službenici su uočili da se u vezu s izvršenjem navedenog krivičnog djela može dovesti vozilo marke Mercedes njemačkih registracijskih oznaka kojim je upravljao T.Č. iz Sarajeva.

- U saradnji sa policijskim službenicima PU Mostar navedeno vozilo je locirano na području Mostara, kao i osoba T.Č. koji je lišen slobode i sproveden u službene prostorije PU Široki Brijeg. Nad istim je zavedena kriminalistička obrada tokom koje je utvrđeno da je T. Č. izvršio predmetno krivično djelo, a policijski službenici PU Široki Brijeg će i u narednim danima raditi na prikupljanju dodatnih materijalnih dokaza - upravo je saopćeno iz MUP-a ZHK.

Po kompletiranju predmeta PU Široki Brijeg će, kako je navedeno, Kantonalnom tužilaštvu ZHK protiv T.Č. uputiti izvještaj o počinjenom krivičnom djelu Teške krađe iz člana 287. KZ FBiH.