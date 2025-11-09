Napadi pasa lutalica u Zenici sve češći: Građani zabrinuti za sigurnost

Napadi pasa lutalica u Zenici postaju sve češći, a građani su zabrinuti za sigurnost, posebno djece.

Dok se broj ugriza povećava, nadležni poručuju da rješenje nije jednostavno i da zahtijeva zajedničko djelovanje svih službi, piše BHRT. Posljednjih mjeseci u brojnim zeničkim naseljima povećao se broj pasa lutalica, a sve više se dešavaju i napadi na građane.

Dječak zadobio traume

Napad pasa lutalica nedavno je doživio i dječak Kasim iz zeničkog naselja Blatuša. Njegova majka, Fata Mujezinović, kaže da dječak još uvijek ima traume od tog događaja.

- Prilikom izlaska iz auta i ja i dječak, bez ikakvih znakova da će napasti dijete, samo zaskočio sa leđa i ja sam čula da je zaplakao – kazala je Mujezinović.

U Službi hitne medicinske pomoći Zenica potvrđuju da je od 2024. godine do novembra ove godine, zabilježeno više od stotinu slučajeva ugriza pasa. Teže povrijeđeni pacijenti upućuju se na Urgentni odjel u Kantonalnu bolnicu Zenica, a svima se preporučuje provjera vakcina, po potrebi – vakcinacija protiv tetanusa i prijava epidemiološkoj službi radi zaštite od bjesnila.

Amar Mutapčić, doktor medicine u Službi hitne medicinske pomoći Zenica izjavio je kako je zabilježeno 127 ugriza pasa od kojih je 77 od pasa lutalica, lakšeg karaktera ili pliće rane koje se saniraju, dok, naročito kod djece, nalaze teže povrede.

Zbrinjavanje pasa

Grad Zenica ima uspostavljen sistem zbrinjavanja napuštenih pasa sa skloništem u Barama-Stranjanima, kapaciteta 150 pasa. Za njegov rad izdvojeno je oko 340 hiljada KM u dvogodišnjem periodu.

Zbog porasta prijava, pokrenuta je nova akcija sterilizacije oko 200 pasa, a iz Gradske uprave poručuju da je potrebna podrška i drugih nadležnih službi.

- Posebno je važna izrada registra privatnih pasa te dosljedna kontrola od strane veterinarske inspekcije i policije. Samo zajedničkim i koordiniranim djelovanjem moguće je učinkovito smanjiti broj pasa koji završavaju na ulicama grada."

Osim pasa lutalica, u napadima učestvuju i vlasnički psi. Nadležni pozivaju na odgovorno vlasništvo, a građani traže veće kapacitete azila i human pristup rješenju problema.

Hitne mjere

Adnan Leto, glavni kantonalni veterinarski inspektor ZDK izjavio je kako je obavezna identifikacija, odnosno registracija pasa putem mikro čipa i njihovo evidentiranje u njihovoj bazi podataka uz provođenje ovih ostalih mjera, a to je vakcinacija.

- Kada je su u pitanju napadi pasa lutalica to nekako prelazi u domen higijenskih servisa, odnosno azila za napuštene pse – rekao je Leto.

Dok nadležni pozivaju na odgovorno vlasništvo i zajedničko djelovanje, građani traže hitne mjere kako bi se osjećali sigurnije na ulicama. Do tada, Zenica ostaje grad u kojem je strah od pasa lutalica svakodnevna stvarnost.