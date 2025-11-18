Podnesen izvještaj: Anis Kalajdžić osumnjičen za teško ubistvo žene i nedozvoljeno držanje oružja

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona (MUP HNK) zvanično su podnijeli izvještaj protiv Anisa Kalajdžića koji se sumnjiči za ubistvo Aldine Jahić, a koje se desilo u nedjelju navečer u Mostaru.

Kako su naveli u izvještaju, ovaj tragični događaj okarakterisan je kao teško ubistvo žene. Osim toga, Kalajdžiću se stavlja na teret i neovlaštena nabavka i posjedovanje oružja.

- Dana 17.11.2025. godine policijski službenici Sektora krim. policije MUP-a HNK, Odjeljenja za opći kriminal, podnijeli su Izvještaj kantonalnom Tužilaštvu Mostar protiv K.A. (1992) iz Mostara, zbog počinjenog krivičnog djela teško ubistvo ženske osobe i neovlaštena nabavka, držanje ili prodaja oružja ili bitnih dijelova za oružje Zakona o oružju i municiji HNK, na štetu A.J. (1993) iz Kalesije - naveli su.

U toku dana se očekuje i da će Tužilaštvo HNK zvanično zatražiti određivanje pritvora Kalajdžiću koji je sinoć predat u njihovu nadležnost.

Podsjećamo, ovo je prvo ubistvo žene nakon što je usvojen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona FBiH, koji femicid tretira kao teško ubistvo ženske osobe.

Iako se radi o izmjenama postojećeg zakonodavnog okvira, akt je u javnosti poznat pod nazivom "zakon o femicidu", budući da se njime posebno tretira teško ubistvo žene kao rodno motivisano krivično djelo.

Za ovakav čin, predložena je kazna zatvora od najmanje deset godina, s mogućnošću izricanja dugotrajnog zatvora. Kazna se dodatno pooštrava u slučajevima kada je žrtva prethodno bila zlostavljana, zavisna od počinioca, ili ako je ubistvo počinjeno u kontekstu seksualnog nasilja i rodne diskriminacije.