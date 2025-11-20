MUP TK: Pronađena droga, jedna osoba uhapšena

Policijski službenici Uprave policije MUP-a TK-a, Sektora kriminalističke policije (Odsjek za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga) i policijskih uprava/stanica su dana 19.11.2025. godine, na više lokacija na području Tuzlanskog kantona, uz saglasnost tužioca Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i postupajući po naredbama nadležnih općinskih sudova, a po prethodno sačinjenom Operativnom planu sprovođenja zajedničkih mjera i radnji na sprečavanju, otkrivanju i identifikaciji izvršilaca krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga i drugih krivičnih djela, izvršili pretresanje lica, putničkih motornih vozila, te stambenih i drugih prostorija koja koriste lica koja se dovode u vezu sa počinjenjem navedenih krivičnih djela.

Prilikom pretresanja na području Tuzle, Lukavca i Živinica, pronađeni su i oduzeti sljedeći predmeti: ukupno 10 (deset) pvc pakovanja sa sadržajem biljne materije koje svojim izgledom asocira na opojnu drogu i 7 (sedam) pvc pakovanja sa sadržajem bijele materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu, 2 (dvije) digitalne vage za precizno mjerenje, novac u iznosu 850,00 KM različitih apoena, kao i drugi predmeti koji mogu se dovode u vezu sa zloupotrebom opojnih druga, a koji će biti korišteni u dokaznom postupku.

Privremeno oduzete materije biće predmeti vještačenja, te će protiv lica obuhvaćenih navedenim pretresima, Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona biti podneseni adekvatni izvještaji sa dokazima.

- U okviru istrage, po nalogu postupajućeg tužioca, jednom licu, E.K. (2006) iz Lukavca, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo iz člana 238. Krivičnog zakona Federacije BiH - Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, oduzeta je sloboda, te će isti uz Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu biti predat Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona na dalje postupanje - saopćeno je iz Policijske uprave MUP-a TK.