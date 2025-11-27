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UHAPSILA IH SIPA

Bh. krijumčari migranata pušteni na slobodu, Pakistanci pod mjerama

Strani državljani su predati u nadležnost Službe za poslove sa strancima BiH i prema istima je određena mjera pojačanog nadzora, potvrđeno je za Avaz

Krijumčarenje migranata. Facebook (Fotografija ne prikazuje događaj iz teksta)

Piše: Amila Ovčina

27.11.2025

Šest osoba koje su uhapšene u okviru akcije kodnog naziva „Vega“, koju su sproveli službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), neće ostati iza rešetaka, saznaje „Dnevni avaz“. 

U ovoj akciji uhapšeno je šest osoba, od kojih su dva državljana Bosne i Hercegovine, dok su četiri strana državljana, a riječ je o Pakistancima.

Pojačani nadzor

Kako je potvrđeno iz Tužilaštva BiH za „Dnevni avaz“, za navedene osumnjičene bh. državljane nisu zatražene mjere pritvora jer su poznatog mjesta boravka i sarađivali su s Tužilaštvom i policijskim agencijama.

- Strani državljani su predati u nadležnost Službe za poslove sa strancima BiH i prema istima je određena mjera pojačanog nadzora. U narednom periodu isti će biti ispitani u svojstvu osumnjičenih te će se Tužilaštvo opredijeliti u kontekstu daljih mjera obezbjeđenja prema ovim osumnjičenim – potvrđeno je za naš medij.

Tužilaštvo BiH će kada zaprimi detaljan izvještaj o počinjenom krivičnom djelu i izvještaj o preduzetim pretresima, dati dalje naredbe s ciljem prikupljanja dokaza o počinjenom krivičnom djelu organizovanje grupe ili udruženja za izvršenje krivičnog djela krijumčarenje migranata iz člana 189a. KZ-a BiH, odgovor je na upit „Dnevnog avaza“.

Tri lokacije

Akcija kodnog naziva „Vega“ je sprovedena s ciljem suzbijanja krijumčarenja migranata. Pretresi su izvršeni na tri lokacije na području Bihaća.

Pripadnici SIPA-e su postupali po naredbi Suda Bosne i Hercegovine i pod nadzorom Tužilaštva Bosne i Hercegovine te su pretresli stambene, pomoćne objekte i pokretne stvari.

- U pretresima su otkriveni i privremeno oduzeti predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz da su počinjena krivična djela „Krijumčarenje lica“ i „Organizovanje grupe ili udruženja za izvršenje krivičnog djela 'krijumčarenje migranata'“ propisana Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine – saopćeno je ranije iz SIPA-e, nakon što je šest osoba uhapšeno.

Podsjećamo da je šest osumnjičenih bilo predato u dalju nadležnost Tužilaštva Bosne i Hercegovine.

Više od 300 migranata

Tokom pretresa, na jednoj lokaciji je zatečeno čak 50 migranata različitih nacionalnosti.

Šest osoba koje su bile lišene slobode su imale namjeru ove migrante prokrijumčariti na teritoriju Republike Hrvatske.

- Dosadašnjim radom na predmetu utvrđeno je da je navedena grupa u zadnjih mjesec dana prokrijumčarila preko 300 migranata. Radi se i na utvrđivanju ukupnog broja prokrijumčarenih lica koja su lica lišena slobode prokrijumčarila u prethodnim mjesecima, a za koji se pretpostavlja da je višestruko veći – navedeno je ranije iz SIPA-e.

# MIGRANTI
# SIPA
# TUŽILAŠTVO BIH
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