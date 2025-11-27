Bh. krijumčari migranata pušteni na slobodu, Pakistanci pod mjerama

Šest osoba koje su uhapšene u okviru akcije kodnog naziva „Vega“, koju su sproveli službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), neće ostati iza rešetaka, saznaje „Dnevni avaz“.

U ovoj akciji uhapšeno je šest osoba, od kojih su dva državljana Bosne i Hercegovine, dok su četiri strana državljana, a riječ je o Pakistancima.

Pojačani nadzor

Kako je potvrđeno iz Tužilaštva BiH za „Dnevni avaz“, za navedene osumnjičene bh. državljane nisu zatražene mjere pritvora jer su poznatog mjesta boravka i sarađivali su s Tužilaštvom i policijskim agencijama.

- Strani državljani su predati u nadležnost Službe za poslove sa strancima BiH i prema istima je određena mjera pojačanog nadzora. U narednom periodu isti će biti ispitani u svojstvu osumnjičenih te će se Tužilaštvo opredijeliti u kontekstu daljih mjera obezbjeđenja prema ovim osumnjičenim – potvrđeno je za naš medij.

Tužilaštvo BiH će kada zaprimi detaljan izvještaj o počinjenom krivičnom djelu i izvještaj o preduzetim pretresima, dati dalje naredbe s ciljem prikupljanja dokaza o počinjenom krivičnom djelu organizovanje grupe ili udruženja za izvršenje krivičnog djela krijumčarenje migranata iz člana 189a. KZ-a BiH, odgovor je na upit „Dnevnog avaza“.

Tri lokacije

Akcija kodnog naziva „Vega“ je sprovedena s ciljem suzbijanja krijumčarenja migranata. Pretresi su izvršeni na tri lokacije na području Bihaća.

Pripadnici SIPA-e su postupali po naredbi Suda Bosne i Hercegovine i pod nadzorom Tužilaštva Bosne i Hercegovine te su pretresli stambene, pomoćne objekte i pokretne stvari.

- U pretresima su otkriveni i privremeno oduzeti predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz da su počinjena krivična djela „Krijumčarenje lica“ i „Organizovanje grupe ili udruženja za izvršenje krivičnog djela 'krijumčarenje migranata'“ propisana Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine – saopćeno je ranije iz SIPA-e, nakon što je šest osoba uhapšeno.