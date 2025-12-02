Pretres na Ilidži: Oduzeti krivotvoreni dokumenti i oprema za njihovu izradu

Pripadnici Centralnog istražnog ureda Granične policije Bosne i Hercegovine, u suradnji sa službenicima Službe za poslove sa strancima BiH – Terenski centar Sarajevo, u ponedjeljak su proveli planske operativne aktivnosti na području općine Ilidža.

Postupajući po naredbi Suda Bosne i Hercegovine, a zbog postojanja osnova sumnje u pripremanje i izvršenje više kaznenih djela povezanih s krijumčarenjem ljudi i izradom krivotvorenih dokumenata, policijski službenici izvršili su pretres stambenih prostorija na području općine Ilidža koje koristi državljanin Republike Turske K. B.

Tijekom pretresa pronađen je i privremeno oduzet određeni broj osobnih i javnih dokumenata za koje postoje osnove sumnje da su krivotvoreni, kao i specijalizirana oprema i materijali koji mogu poslužiti za izradu krivotvorenih dokumenata, priopćeno je iz Granične policije BiH.

Pronađeni predmeti bit će upotrijebljeni kao dokazni materijal u daljem kaznenom postupku.

Nakon završenih operativnih mjera i radnji, protiv navedene osobe bit će podnesen izvještaj nadležnom tužiteljstvu zbog postojanja osnova sumnje o počinjenju više kaznenih djela iz nadležnosti pravosudnih institucija Bosne i Hercegovine.

Granična policija Bosne i Hercegovine i Služba za poslove sa strancima BiH nastavit će i u narednom razdoblju intenzivno djelovati na sprečavanju svih oblika organiziranog kriminala, uključujući krijumčarenje ljudi te zloupotrebu putnih i identifikacijskih dokumenata, ostajući posvećene zaštiti sigurnosti građana i vladavine prava u Bosni i Hercegovini, dodaje se u priopćenju.