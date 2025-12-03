Nakon pretresa BMW-a u Grudama pronađen kokain

Tokom pretresa vozila marke BMW tip 5 njemačkih registarskih oznaka, provedenog 2. decembra po nalogu Općinskog suda u Ljubuškom, policijski službenici Policijske uprave (PU) Grude pronašli su u crnom novčaniku šest smotuljaka bijele praškaste materije za koju se sumnja da je opojna droga tipa kokain.

Pretraga je uslijedila nekoliko dana nakon što su policijski službenici 29. novembra oko 10.20 sati u mjestu Prispa, općina Grude, zaustavili navedeno vozilo kojim je upravljao L. Š. (2005.) iz Gruda.

Uvidom u dokumentaciju utvrđeno je da na vozilu nisu pripadale njemačke registarske oznake kojima je bilo označeno, saopćeno je iz MUP-a HNK.

Tokom vizuelnog pregleda vozila, policijski službenici na stražnjem sjedištu uočili su crni novčanik za koji je vozač tvrdio da nije njegov, nakon čega je o svemu obaviješten dežurni tužitelj Kantonalnog tužiteljstva HNK, te je vozilo izuzeto i smješteno u krug PU Grude.

Pronađena materija izuzeta je sukladno zakonskim propisima, a PU Grude će po kompletiranju predmeta protiv L. Š. dostaviti izvješće Kantonalnom tužiteljstvu HNK-a zbog kaznenog djela "neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga".