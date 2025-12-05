Uhapšena jedna osoba u Mostaru zbog razbojništva

Jedna osoba je uhapšena u Mostaru nakon dva povezana krivična djela razbojništva počinjenih na području Mostara, tokom proteklog dana, potvrđeno je iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona. O tome su se oglasili saopćenjem za javnost:

Tokom proteklog dana (4. decembra 2025.godine) policijski službenici Policijske uprave Mostar, Odjeljenja kriminalističke policije, provodili su mjere i radnje u svrhu rasvjetljavanja dva povezana krivična djela razbojništva počinjenih na području grada Mostara.

Prema prijavi J. T. (1990.) iz Mostara, u Ul. Blajburških žrtava, dok se nalazio u dostavnom vozilu, prišlo mu je nepoznato muško lice koje je, uz prijetnju vatrenim oružjem (pištolja), od njega otuđilo određeni iznos novca. Policijski službenici izvršili su uviđaj na mjestu događaja te započeli intenzivne operativne radnje radi identifikacije i pronalaska počinioca.

U drugom događaju, A. V. (1994.) iz Mostara prijavio da dok se nalazio u dostavnom vozilu u Ul. Blajburških žrtava, nepoznato muško lice, uz prijetnju vatrenim oružjem otuđilo određeni iznos novca nakon čega se udaljilo u nepoznatom pravcu.

Intenzivnim, stručnim i operativnim kriminalističkim istraživanjem, policijski službenici utvrdili su da se u izvršenje krivičnih djela dovodi lice inicijala L.R (1998.) iz Mostara koji je lišen slobode, i nad istim je zavedena kriminalistička obrada.

Zbog hitnosti postupanja, pod nadzorom postupajućeg tužioca Kantonalnog tužilaštva Mostar, a na temelju usmene naredbe Općinskog suda u Mostaru, izvršen je pretres stambenih i pomoćnih prostorija koje koristi osumnjičeni. Prilikom pretresa pronađeni su i privremeno izuzeti predmeti koji mogu poslužiti kao dokazi u krivičnom postupku.

Nakon kompletiranja predmeta, protiv osumnjičenog bit će podnesen Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu Kantonalnom tužilaštvu Mostar zbog postojanja osnova sumnje u počinjenje krivičnih djela „Razbojništvo“ iz članka 289. Krivičnog zakona Federacije Bosne I Hercegovine.

Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona i dalje će poduzimati sve potrebne mjere u cilju očuvanja sigurnosti građana i njihove imovine.