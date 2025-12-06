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TROJE MRTVIH IZ BIH

Forenzičari "češljaju" prostorije kuće gdje se desio zločin: Komšijama je jedno misterija

Sina nismo viđali nikada, ne znamo ni kako je izgledao, navode

Sa lica mjesta u Čačku - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
A. O. / Telegraf.rs

6.12.2025

Nakon što su tijela oca, majke i sina, pronađena jutros u jednoj porodičnoj kući u Čačku, nedaleko od fabrike "Sloboda", u ovom kraju vlada muk.

Reporteri Telegrafa sa lica mjesta javljaju da su brojne ekipe forenzičara i dalje na terenu i da češljaju svaku prostoriju u kući u potrazi za dokazima koji bi mogli da rasvijetle šta se tačno dogodilo u ovom porodičnom domu.

Iako su prve informacije bile da je u pitanju trostruko ubistvo, sada sve više dokaza govori u prilog tome da je u pitanju dvostruko ubistvo i samoubistvo. Sumnja se, naime, da je sin presudio roditeljima, ali šta se tačno zbilo iza zatvorenih vrata ovog porodičnog doma biće definitivno poznato tek kada budu izuzeti svi dokazi i kada inspektori "slože sve kockice".

U ulici gdje se dogodio mučni zločin svi su se povukli u kuće. Uznemireni zbog krvavog zločina malo žele da govore sa novinarima.

Policijske patrole u njihovoj ulici jutros su ih iznenadile. Kažu nam da porodicu poznaju, ali slabo iako tu već skoro 20 godina imaju kuću.

- Viđali smo ih u prolazu - kažu komšije koji nisu željele pred kamere.

Ipak ističu da je jedno neobično u cijeloj priči.

- Sina nismo viđali nikada, ne znamo ni kako je izgledao - navode.

Oca su često viđali, uglavnom kada krene da baci smeće ili u šetnju.

- Oni su stvarno bili jako, jako fini ljudi, tihi, ali je čudno što su bili tako povučeni. Mislim da niko nije s njima nikad iz komšiluka ni kafu popio - kažu komšije za Telegraf.

- Bili su vrijedni, pedantni, dvorište im je uvijek bilo čisto. Ali nikad nisam vidio da im je neko i ušao u kuću - kaže jedan stanovnik ulice u kojoj se dogodio jezivi zločin.

# SRBIJA
# ČAČAK
# SIN
# MAJKA
# OTAC
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