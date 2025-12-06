Forenzičari "češljaju" prostorije kuće gdje se desio zločin: Komšijama je jedno misterija

Nakon što su tijela oca, majke i sina, pronađena jutros u jednoj porodičnoj kući u Čačku, nedaleko od fabrike "Sloboda", u ovom kraju vlada muk.

Reporteri Telegrafa sa lica mjesta javljaju da su brojne ekipe forenzičara i dalje na terenu i da češljaju svaku prostoriju u kući u potrazi za dokazima koji bi mogli da rasvijetle šta se tačno dogodilo u ovom porodičnom domu.

Iako su prve informacije bile da je u pitanju trostruko ubistvo, sada sve više dokaza govori u prilog tome da je u pitanju dvostruko ubistvo i samoubistvo. Sumnja se, naime, da je sin presudio roditeljima, ali šta se tačno zbilo iza zatvorenih vrata ovog porodičnog doma biće definitivno poznato tek kada budu izuzeti svi dokazi i kada inspektori "slože sve kockice".

U ulici gdje se dogodio mučni zločin svi su se povukli u kuće. Uznemireni zbog krvavog zločina malo žele da govore sa novinarima.