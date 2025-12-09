Muškarac izazvao saobraćajnu nesreću pa "napuhao" 5 promila

U Prnjavoru je jučer došlo do saobraćajne nesreće u kojoj je učestvovao vozač označen inicijalima I.K., a nakon udesa utvrđeno je da je u organizmu imao izuzetno visok nivo alkohola.

Nesreća se dogodila oko 16.30 u mjestu Kulaši. Prema podacima Policijske uprave Banjaluka, vozač je prilikom alkotestiranja imao čak 5,05 promila alkohola.

- Lice I.K. iz Prnjavora, upravljajući putničkim vozilom, učestvovalo je u saobraćajnoj nesreći u mjestu Kulaši, a ispitivanjem na prisustvo alkohola utvrđeno je 5,05 g/kg alkohola u organizmu - saopćeno je iz policije.

I.K. je odmah uhapšen i sproveden u policijske prostorije.