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PRNJAVOR

Muškarac izazvao saobraćajnu nesreću pa "napuhao" 5 promila

I.K. je odmah uhapšen i sproveden u policijske prostorije

Vozač "napuhao" 5 promila. Facebook (Fotografija ne prikazuje događaj iz teksta)

M. Až.

9.12.2025

U Prnjavoru je jučer došlo do saobraćajne nesreće u kojoj je učestvovao vozač označen inicijalima I.K., a nakon udesa utvrđeno je da je u organizmu imao izuzetno visok nivo alkohola.

Nesreća se dogodila oko 16.30 u mjestu Kulaši. Prema podacima Policijske uprave Banjaluka, vozač je prilikom alkotestiranja imao čak 5,05 promila alkohola.

- Lice I.K. iz Prnjavora, upravljajući putničkim vozilom, učestvovalo je u saobraćajnoj nesreći u mjestu Kulaši, a ispitivanjem na prisustvo alkohola utvrđeno je 5,05 g/kg alkohola u organizmu - saopćeno je iz policije.

I.K. je odmah uhapšen i sproveden u policijske prostorije.

# PRNJAVOR
# ALKOTEST
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
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