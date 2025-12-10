Tragedija u BiH: Stariji muškarac skočio sa drugog sprata Doma penzionera, preminuo je

Osoba inicijala B.G. skočila je sa drugog sprata u Domu penzionera u Banjoj Luci i ostala na mjestu mrtva.

Kako piše Srpskainfo nesreća se desila jučer oko 15 sati. Radi se o muškarcu u poznoj životnoj dobi, koji je godinama živio u Domu penzionera kod Zelenog mosta.

- Nije bila nesreća, namjerno je to uradio, a zašto je odlučio da tako okonča život vjerovatno nikad nećemo saznati – navodi dobro obaviješten izvor Srpskainfo.

Dodaje da je policija obavila uviđaj i da su nakon samoubistva stanari Doma penzionera, očekivano, uznemireni.