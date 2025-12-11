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JAVLJAJU MEDIJI

Bečki specijalci uhapsili sedam državljana BiH i Srbije koji sumnjiče za trgovinu drogom

Zaplijenjeno više od 30 kilograma raznih opojnih sredstava

Akcija započela u novembru. Martin Rudolf (Fotografija ne prikazuje događaj iz teksta)

Dž. R.

11.12.2025

Austrijski mediji javljaju da su pripadnici bečke Specijalne grupe za borbu protiv uličnog kriminala (EGS) uhapsili sedam osumnjičenih dilera i tom prilikom zaplijenili više od 30 kilograma droge.

Svi uhapšeni su dobi između 21 i 38 godina i svi su državljani BiH i Srbije.

Akcija je započela još u novembru hapšenjem jednog Hrvata u bečkom Meidlingu, a čije je svjedočenje dovelo do svih osumnjičenih dilera koji su privedeni.

Pripadnici EGS-a trojicu su uhapsili u jednom stanu u Floridsdorfu, a preostalu osumnjičene kasno popodne u stanu u Brigitenau, saopćila je bečka policijska uprava.

Ukupno je zaplijenjeno oko 20 kilograma marihuane, 10,5 kilograma kokaina, tri kilograma hašiša, 1,1 gram spida, kao i 70.540 eura u gotovini.

Tokom ispitivanja dvojica uhapšenih priznala su krivicu, dok su ostali odbili da daju izjavu.

Po nalogu bečkog tužilaštva svi uhapšeni su prebačeni u istražni zatvor.

# DROGA
# POLICIJA
# AUSTRIJA
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