Carinici spriječili pokušaj uvoza 69.600 limenki krivotvorenog Red Bulla

Službenici Uprave za indirektno oporezivanje u Carinskoj ispostavi Gradiška spriječili su pokušaj uvoza 69.600 limenki krivotvorenog energetskog pića Red Bull, čija se tržišna vrijednost u Bosni i Hercegovini procjenjuje na oko 174.000 KM.

Krivotvoreni Red Bull . UIO BiH Krivotvoreni Red Bull . UIO BiH

Tokom provođenja mjera carinskog nadzora, prilikom uvoznog carinjenja jedne pošiljke, službenici su posumnjali da se radi o krivotvorenoj robi kojom se krši pravo intelektualne svojine zaštićeno žigom Red Bull.

Krivotvoreni Red Bull . UIO BiH Krivotvoreni Red Bull . UIO BiH