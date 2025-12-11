Carinici spriječili pokušaj uvoza 69.600 limenki krivotvorenog Red Bulla

Službenici Uprave za indirektno oporezivanje u Carinskoj ispostavi Gradiška spriječili su pokušaj uvoza 69.600 limenki krivotvorenog energetskog pića Red Bull, čija se tržišna vrijednost u Bosni i Hercegovini procjenjuje na oko 174.000 KM.
Tokom provođenja mjera carinskog nadzora, prilikom uvoznog carinjenja jedne pošiljke, službenici su posumnjali da se radi o krivotvorenoj robi kojom se krši pravo intelektualne svojine zaštićeno žigom Red Bull.
Nosioc prava na zaštićeni žig, putem svog zastupnika u Bosni i Hercegovini, potvrdio je da je riječ o falsifikovanom proizvodu. Pošiljka je stigla iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.
Ukupno 69.600 limenki robe je privremeno oduzeto, a procijenjena tržišna vrijednost iznosi 174.000 KM.