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POŠILJKA IZ EMIRATA

Carinici spriječili pokušaj uvoza 69.600 limenki krivotvorenog Red Bulla

Ukupno 69.600 limenki robe je privremeno oduzeto, a procijenjena tržišna vrijednost iznosi 174.000 KM

Carinici zaplijenili limenke krivotvorenog Red Bulla. UIO BiH

M. Až.

11.12.2025

Službenici Uprave za indirektno oporezivanje u Carinskoj ispostavi Gradiška spriječili su pokušaj uvoza 69.600 limenki krivotvorenog energetskog pića Red Bull, čija se tržišna vrijednost u Bosni i Hercegovini procjenjuje na oko 174.000 KM.

Krivotvoreni Red Bull. UIO BiH

Tokom provođenja mjera carinskog nadzora, prilikom uvoznog carinjenja jedne pošiljke, službenici su posumnjali da se radi o krivotvorenoj robi kojom se krši pravo intelektualne svojine zaštićeno žigom Red Bull.

Krivotvoreni Red Bull. UIO BiH

Nosioc prava na zaštićeni žig, putem svog zastupnika u Bosni i Hercegovini, potvrdio je da je riječ o falsifikovanom proizvodu. Pošiljka je stigla iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Ukupno 69.600 limenki robe je privremeno oduzeto, a procijenjena tržišna vrijednost iznosi 174.000 KM.

# CARINA
# RED BULL
# BIH
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