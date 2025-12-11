Policija u Doboju traži pomoć: Nestala Nevenka Maksimović (74)

Policijski službenici Policijske uprave Doboj preduzimaju sve potrebne mjere kako bi pronašli Nevenku Maksimović, čiji je nestanak prijavljen Policijskoj stanici Doboj 2 u četvrtak, 11. decembra 2025. godine oko 10:15 sati.

- Prema raspoloživim informacijama, nestala je posljednji put viđena 10. decembra 2025. godine oko 18 sati u porodičnoj kući u mjestu Boljanić, grad Doboj.

Nestala osoba ima 74 godine, visoka je oko 160 centimetara, teška između 55 i 65 kilograma, sa kraćom sijedom kosom. Najvjerovatnije je bila odjevena u šarenu maramu, žutu jaknu, ljubičasto-bijeli džemper, tamnosivu trenerku i crne gumene opanke - navodi policija.

Iz Policijske uprave Doboj apeliraju na sve građane da, ukoliko primijete nestalu osobu ili imaju bilo kakve informacije o njoj, to odmah prijave najbližoj policijskoj stanici ili pozivom na besplatni broj 122.