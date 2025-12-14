Teška saobraćajna nesreća u bh. gradu: Poginuo maloljetnik

Na magistralnom putu Trebinje – Herceg Novi u nedjelju, dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je smrtno stradala jedna osoba.

Kako saznaje ATV, riječ je o maloljetniku. Nesreća je prijavljena Policijskoj stanici za sigurnost saobraćaja Trebinje u poslijepodnevnim satima.

- Policijska stanica za sigurnost saobraćaja Trebinja oko 16.10 sati evidentirala je saobraćajnu nesreću u kojoj je jedna osoba smrtno stradala.

Uviđaj na mjestu događaja izvode dežurni tužilac iz OJT-a zajedno s policijskim službenicima Policijske stanice za sigurnost saobraćaja Trebinje - saopćeno je iz PU Trebinje.

U nesreći su povrijeđena još dva mlađa muškarca.

- Oni su stabilno, nemaju lomova, smješteni su na Odjeljenje hirurgije gdje će ostati na praćenju - kaže za ATV direktor Bolnice Trebinje Nedeljko Lambeta.

Više informacija o okolnostima nesreće bit će poznato nakon završetka uviđaja.