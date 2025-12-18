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UGROŽAVANJE SIGURNOSTI

Potvrđena optužnica protiv Amira Pašića Faće zbog prijetnji

Postupajući tužilac je za glavni pretres predložio sudu saslušanje dva svjedoka i izvođenje 19 materijalnih dokaza

Amir Pašić Faćo u sudnici. Avaz

A. O.

18.12.2025

Općinski sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu Tužilaštva KS protiv Amira Pašića zbog krivičnog djela ugrožavanje sigurnosti.

Kako je potvrđeno iz Tužilaštva Kantona Sarajevo, optuženi se tereti da je tokom 2023. i 2024. godine na društvenoj mreži TikTok u prijenosu uživo prijetio direktoru jedne sarajevske firme, i to govoreći, između ostalog,: „Gdje te prvi put vidim, ubiću te djece mi“. Ovakve prijetnje su kod oštećenog izazvale osjećaj straha za vlastiti život.

Postupajući tužilac je za glavni pretres predložio sudu saslušanje dva svjedoka i izvođenje 19 materijalnih dokaza.

Podsjetimo, Pašić je u KPZ-u Orašje, a vezano za drugo krivično djelo. 

Njemu je krajem prošlog mjeseca pritvor produžen za još dva mjeseca zbog sumnje da je počinio krivično djelo psihičko nasilje putem informaciono-komunikacijskih tehnologija.

# PRIJETNJE
# OPĆINSKI SUD U SARAJEVU
# AMIR PAŠIĆ FAĆO
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