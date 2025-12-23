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PO NAREDBI POSKOK-A

Akcija MUP-ova KS i HNK: Pretresa se Ured premijera Nikšića i Ministarstva prometa, oduzeti laptopi

Pretres se vrši u cilju prikupljanja dodatnih dokaza radi daljeg rada na istrazi u predmetu Munjić i dr.

Vlada FBiH. Fena

A. O.

23.12.2025

Po Naredbi Posebnog odjela za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala Vrhovnog suda FBiH, a uz nadzor postupajućih federalnih tužilaca Posebnog odjela Federalnog tužilaštva FBiH, pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo uz podršku MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona, izvršeni su pretresi na tri lokacije na području Sarajeva i Mostara.

Pretresa se Ured premijera Federacije, Ministarstva prometa i komunikacija Federacije BIH sa sjedištem u Mostaru, jedan privatni stambeni objekat, kao i lice zatečeno u objektu.

Saopćenje Tužilaštva. Screenshot

Tom prilikom na licu mjesta izvršen je i pretres službenih računara Ministarstva prometa i komunikacija Federacije BIH, te su privremeno oduzeti laptopi kao i određena dokumentacija.

Pretres se vrši u cilju prikupljanja dodatnih dokaza radi daljeg rada na istrazi u predmetu Munjić i dr.

Paralelno s tim i dalje se vrši ispitivanje svjedoka, te analiza privremeno oduzete dokumentacije iz ranijeg perioda, saopćeno je iz Federalnog tužilaštva FBiH. 

# VRHOVNI SUD FBIH
# POSKOK
# MUP KS
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