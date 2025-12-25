Odbrana tvrdi: Osmanović koji je optužen za ubistvo Mučišta dobio prijeteće poruke

U Kantonalnom sudu u Sarajevu jučer je odgođeno ročište u predmetu protiv optuženog Ćazima Osmanovića, koji se tereti za ubistvo Brusa Mučišta, koje se dogodilo 11. aprila 2025. godine u naselju Otes. Kako je za „Dnevni avaz“ potvrdio advokat Osmanovića, Omar Mehmedbašić, vještak je izvještačio poruke za koje odbrana tvrdi da su prijeteće od oštećenih prema Ćazimu i da je zbog toga došlo do sukoba između dvije porodice.

Mehmedbašić: Branilac Osmanovića . A. Ovčina / Avaz Mehmedbašić: Branilac Osmanovića . A. Ovčina / Avaz

- Odbrana tvrdi da su Osmanoviću oteli kćerku, pa je ona pobjegla, te su oni slali prijeteće poruke njemu. Danas je došao vještak, međutim, poruke su na romskom, pa je ročište odgođeno za 13. januar. Sukob je nastao zbog toga što su Ćazimu odveli maloljetnu kćerku, što ima na snimku koji su snimile kamere – kaže nam advokat.