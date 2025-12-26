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PODIGNUTA OPTUŽNICA

Majka ostavila bebu u kesi pored kontejnera: Prijeti joj više od 10 godina zatvora

Novorođenče je pronašla M. M, koja je prolazila ulicom i pored kontejnera zastala kako bi nahranila mačke

Majka ostavila bebu u kesi pored kontejnera. Telegraf.rs

A. O.

26.12.2025

Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Aleksandre S. (19) zbog sumnje da je 29. avgusta pokušala da liši života svoje dijete ženskog pola, rođeno 9. avgusta ove godine.

Optužnicom, koja je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, okrivljenoj se na teret stavlja krivično djelo teško ubistvo u pokušaju, saopćeno je iz tog tužilaštva, piše Telegraf.rs.

Tužilaštvo je predložilo sudu da Aleksandri S. produži pritvor jer je za krivično djelo koje joj se stavlja na teret propisana kazna zatvora preko 10 godina, a način izvršenja ili težina posljedice krivičnog djela su doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

Postoji opravdana sumnja da je okrivljena 29. avgusta 2025. godine oko 6.15 sati na teritoriji GO Zemun, dok su njen vanbračni suprug, otac djeteta S. P, i zajedničko maloljetno dijete spavali, izašla iz kuće i sa sobom povela novorođenče (oštećenu) i krećući se Dunavskom ulicom došla do raskrsnice sa ulicom Pregrevica, gdje je novorođenče ostavila iza kontejnera za smeće i trafo stanice, u šipražju koje je prekriveno suhim granama, u presavijenoj plastičnoj kesi, umotano u peškir, van dometa i pogleda ljudi.

Novorođenče je pronašla M. M, koja je prolazila ulicom Pregrevica i pored kontejnera zastala kako bi nahranila mačke.

# KONTEJNER
# BEBA
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# VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO U BEOGRADU
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